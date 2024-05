Paulinho Vilhena posta foto com a filha e questiona: "É a cara de painho?"

O ator Paulinho Vilhena compartilhou um clique inédito com a filha, Manoela, de 9 meses, e quis saber a opinião de seus fãs

Paulinho Vilhena encantou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 24, ao compartilhar um novo clique com a filha, Manoela, de nove meses, fruto de seu casamento com Maria Luiza Silveira.

Na foto publicada no feed do Instagram, o ator aparece segurando a herdeira, que está usando uma camiseta com a frase: "a cara do painho". Ao dividir o registro com os internautas, Vilhena quis realmente saber se a pequena se parece com ele mesmo. "É a cara de painho mesmo ou será?", questionou ele na legenda da publicação.

Os fãs do artista opinaram nos comentários. "Meio a meio, papai e mamãe", disse uma seguidora. "A cara da mãe", escreveu outra. "Um pouco de cada", opinou uma fã. "Parece com a mamãe", falou mais uma. "Nossa misturinha", afirmou a esposa de Paulinho.

Paulinho e Maria Luiza, vale lembrar, se casaram no civil no dia 3 de junho de 2023. Já no dia 2 de dezembro, eles oficializaram a união no religioso. Além da cerimônia, eles também realizaram o batizado da filha.

Confira:

O ator Paulinho Vilhena e a esposa, Maria Luiza, compraram a primeira casa juntos. Eles deram a boa notícia para os fãs com um post especial nas redes sociais. Eles mostraram fotos da área externa da casa, que fica perto da natureza e tem um estilo clássico com paredes de madeira e tijolinhos.

Na legenda, Maria Luiza celebrou a novidade da família. "Queria muito dividir essa nossa conquista com vocês: compramos a nossa primeira casinha em família… indescritível o sentimento! Nosso cantinho fica no interior de SP pra Nono poder aproveitar muito, com segurança e liberdade, no meio da natureza! Obrigada a todos que vibram pela nossa família", disse ela. Confira!