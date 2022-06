Paula Amorim e Breno Simões emocionam a web com vídeo da chegada do primeiro filho

Ex-BBBs Paula Amorim e Breno Simões compartilham vídeo do nascimento do herdeiro, Theo, e encantam os seguidores

CARAS Digital Publicado em 24/06/2022, às 08h18

Os papais de primeira viagem Paula Amorim (33) e Breno Simões (34) estão radiantes com a chegada do herdeiro, Theo!

O primeiro filho do casal chegou ao mundo no último dia 16 de junho, em uma maternidade em São Paulo.

No Instagram, a influenciadora digital compartilhou um vídeo com compilados de imagens do momento do parto do pequeno. Nas imagens, Paula aparece recebendo carinho do amado antes do nascimento do bebê. Na sequência, ela surgiu sorridente com Theo nos braços, e Breno cortando o cordão umbilical.

“'Por um instante minha vida Se fez mais bonita Quando você chegou'”. O #tbt mais lindo do mundo pra aquecer nosso coração. Obrigada @estudio_thalitacastanha por tamanha sensibilidade e por registrar com tanto carinho esse momento", escreveu Paula ao legendar a postagem.

Nos comentários, os seguidores se derreteram pelo momento. "Quanto amor", disse Mari Gonzalez. "Que emoção !!! Parabéns", falou Preta Gil. "Como não se emocionar??? Que família linda", elogiou Elana Valenaria. "Que momento emocionante!", destacou uma fã. "Meu Deus que coisa mais linda chorei", contou outra.

Paula Amorim e Breno Simões apresentam o filho para a cachorrinha da família

Juntos desde o BBB 18, Paula Amorim e Breno Simões apresentaram o filho recém-nascido para a cachorrinha da família, Laila. Nas imagens, a pet aparece lambendo o pezinho do bebê no primeiro contato. Em outros registros, Laila surgiu bem curiosa tentando se aproximar de Theo, seguindo as pessoas pela casa. Breno ainda publicou um clique em que Paula amamenta o pequeno, e a cachorrinha observa atenta. "Ô mãe, eu posso brincar com meu irmãozinho? Deeeixa, mãe, vaaai...", brincou ele.

Confira o vídeo lindo da chegada do herdeiro de Paula Amorim e Breno Simões: