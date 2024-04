Discreta, Carol Macedo encanta ao mostrar o filho na web

A atriz Carol Macedo encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar um vídeo inédito do filho, Leo, em suas redes sociais

Carol Macedo usou as redes sociais na noite desta terça-feira, 23, para dividir um vídeo raro com o filho, Leo. O menino, que está com oito meses, é fruto de seu relacionamento com Rafael Eboli.

A atriz, que surpreendeu os fãs ao surgir com os fios longos e com algumas tranças, postou nos Stories no Instagram um vídeo em que aparece segurando o herdeiro no colo. Ao dividir o registro encantador, ela acrescentou um emoji de coração branco.

Carol não tem o costume de mostrar Leo nas redes sociais. A atriz exibiu o rostinho do bebê em fevereiro, durante o batizado dele no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Na ocasião, ela falou sobre ter realizado seu sonho de batizar o pequeno na capela dos Apóstolos.

"Batizado do Leo, sempre soube que quando me tornasse mãe meu filho seria batizado na casa da minha madrinha Nossa Senhora Aparecida, no Santuário de Aparecida, e esses são os registros da realização desse sonho! Meu filho foi abençoado e iniciado como discípulo de Cristo na capela dos Apóstolos, que se encontra atrás da imagem real de Nossa Senhora Aparecida. Quem é devoto ou conhece o Santuário deve imaginar o quanto essa capela onde foi realizado o batismo é especial e com uma energia surreal!!", contou a artista.

Gabi Luthai encanta ao mostrar o rostinho do filho recém-nascido

Nesta terça-feira, 23, Gabi Luthai encantou seus seguidores ao compartilhar cliques do rostinho de seu filho recém-nascido, Pietro. O pequeno, que é fruto de seu relacionamento com o empresário Teo Teló, irmão do cantor Michel Teló, chamou atenção pelas semelhanças com o pai nos registros de seus primeiros dias de vida.

Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital e cantora compartilhou os primeiros cliques de seu herdeiro em um ensaio realizado pelas fotógrafas Thalita Castanha e Iza Costa. Entre as fotos inéditas, o bebê aparece deitado, vestindo uma roupinha azul e branca e olhando atentamente para a câmera antes de cair no choro. Confira!