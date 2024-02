Carol Macedo exibe o rosto do filho em fotos do batizado: "Foi especial"

Nas redes sociais, a atriz Carol Macedo encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar o rostinho do filho, Leo, que tem cinco meses

Carol Macedo encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 22, ao compartilhar alguns cliques inéditos exibindo o rostinho do filho, Leo, de cinco meses. O menino é fruto de seu relacionamento com Rafael Eboli.

No feed do Instagram, a atriz publicou alguns cliques do batizado do herdeiro, que aconteceu no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida e contou com a presença dos familiares e amigos próximos, e falou sobre ter realizado seu sonho de batizar o pequeno na capela dos Apóstolos.

"Batizado do Leo, sempre soube que quando me tornasse mãe meu filho seria batizado na casa da minha madrinha Nossa Senhora Aparecida, no Santuário de Aparecida, e esses são os registros da realização desse sonho!", começou ela.

"Meu filho foi abençoado e iniciado como discípulo de Cristo na capela dos Apóstolos, que se encontra atrás da imagem real de Nossa Senhora Aparecida. Quem é devoto ou conhece o Santuário deve imaginar o quanto essa capela onde foi realizado o batismo é especial e com uma energia surreal!!", contou a artista.

Em seguida, a mamãe fez um agradecimento especial ao padre, aos padrinhos do Leo e aos familiares e amigos que estiveram presentes. "Agradeço do fundo do coração ao Padre Diego e as meninas da secretaria de batismo do Santuário @padroeira por todo o suporte, dedicação e carinho nesse momento tão único! Obrigada por tornar o meu sonho real!".

"Agradeço aos padrinhos Gabe, Ro e Beca por aceitarem serem os guias nos ensinamentos de Jesus ao meu filho e a toda minha família e amigos por estarem presentes nesse início da caminhada de fé do Leo! Agradeço a @seivafotografia pela parceria em mais um momento importante na família que estou construindo! Foi especial!", finalizou.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Màccedo (@carolinemacedo)

Carol Macedo surpreende ao cortar o próprio cabelo

A atriz Carol Macedo surpreendeu os seguidores das redes sociais ao exibir o seu novo visual. Ela decidiu abandonar os fios longos e cortou o próprio cabelo, que ficou na altura dos ombros. Em seu Instagram, ela postou um vídeo mostrando o passo a passo do corte.

Na gravação, a artista começou repartindo o cabelo ao meio, depois prendeu os dois lados e passou a tesoura. Por fim, Carol soltou os fios e foi acertando as mechas. Para mostrar o resultado do corte, a atriz fez um babyliss. "Olha eu aqui de novo!! MUDEI! Deu saudades do curtinho, então fui e cortei", escreveu. Confira!