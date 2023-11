Carol Macedo surpreende ao cortar o próprio cabelo: "Coragem"

A atriz Carol Macedo surpreendeu os fãs ao mostrar o resultado do corte que fez em seu cabelo

Carol Macedo surpreendeu os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 6, ao exibir o seu novo visual. A atriz, que foi mãe pela primeira vez em agosto deste ano, decidiu abandonar os fios longos e cortou o próprio cabelo, que ficou na altura dos ombros.

Em seu Instagram, ela postou um vídeo mostrando o passo a passo do corte. A artista começou repartindo o cabelo ao meio, depois prendeu os dois lados e passou a tesoura. Por fim, Carol soltou os fios e foi acertando as mechas.

Para mostrar o resultado do corte, a atriz fez um babyliss, e na legenda da publicação, ela confessou que estava com saudade do cabelo curtinho. "Olha eu aqui de novo!! MUDEI! Deu saudades do curtinho, então fui e cortei", escreveu.

Os fãs ficaram impressionados com o corte feito pela artista, e elogiaram sua coragem. "Amiga, só você consegue fazer isso e ficar bom", disse Anttónia, filha de Gloris Pires. "Eu amo essa coragem!!! Fica linda de todo jeito", afirmou a atriz Rayssa Bratillieri. "Ficou linda", falou uma seguidora. "Eu queria ter essa confiança", brincou uma fã.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Macedo (@carolinemacedo)

Nascimento do primeiro filho

No dia 28 de agosto, a atriz Carol Macedo anunciou o nascimento de Leo, seu primeiro filho com Rafael Eboli, no Rio de Janeiro. Em seu perfil oficial no Instagram, a artista postou uma foto do menino logo após o parto, e sem revelar a data em que ele veio ao mundo, se declarou. "LEO. Momento da chegada há alguns dias do meu amor, meu menino, meu leonino", escreveu a mamãe de primeira viagem na legenda da publicação.

A artista também dividiu com os seguidores os detalhes da recepção luxuosa após o nascimento do bebê. No vídeo, Carol mostrou as lembrancinhas em tons claros e estampadas com o nome do menino, destinadas aos familiares e amigos que foram conhecer o bebê. Além dos docinhos, a recepção incluiu caixas, latas e até garrafas d'água, todas completamente personalizadas com o tema 'leão'. "Recepção da maternidade toda linda e íntima para nossa família receber o nosso pequeno Leo", disse ela.