Carol Macedo impressiona ao exibir detalhes de recepção luxuosa na maternidade

A atriz Carol Macedo preparou uma recepção repleta de luxo na maternidade onde deu à luz seu primeiro filho, Léo

A atriz Carol Macedo impressionou seus seguidores nas redes sociais na última segunda-feira, 4, ao dividir detalhes da recepção luxuosa após o nascimento de seu primeiro filho, o pequeno Leo. Direto da maternidade, a nova mamãe do pedaço mostrou que caprichou em todos os detalhes para viver esse momento único.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Carol compartilhou detalhes das lembrancinhas em tons claros e estampadas com o nome do menino, destinadas aos familiares e amigos que foram conhecer o bebê. Além dos docinhos, a recepção incluiu caixas, latas e até garrafas d’água, todas completamente personalizadas com o tema ‘leão’.

Léo também recebeu um bercinho encantador, que incluiu manta e travesseiros bordados com suas iniciais: "Recepção da maternidade toda linda e íntima para nossa família receber o nosso pequeno Leo", a atriz se derreteu pelo herdeiro, que é fruto do relacionamento com o diretor Rafael Eboli.

Vale lembrar que Carol trocou alianças com Rafael em uma cerimônia belíssima ao ar livre em abril do ano passado. A atriz, que acumulou sucessos na Globo como as novelas Passione, Fina Estampa e sua mais recente aparição na série As Five, anunciou a sua primeira gestação em fevereiro deste ano.

Em entrevista exclusiva à CARAS, a famosa abriu o coração sobre a primeira gravidez. "Eu brinco que foi um planejado não planejado, porque nós decidimos tentar, mas a gente achou que ia demorar, que iam ser algumas tentativas, mas foi de cara. No dia que eu falei ‘vamos tentar’, o Leo veio (risos)", revelou.

Quando nasceu o primeiro filho de Carol Macedo?

No final do mês passado, Carol Macedo anunciou o nascimento do filho ao publicar um registro do menino logo após o parto, e sem revelar a data em que ele veio ao mundo, se declarou: "LEO. Momento da chegada há alguns dias do meu amor, meu menino, meu leonino", escreveu a mamãe de primeira viagem na legenda da publicação.