Bárbara Evans explode o fofurômetro ao mostrar novas fotos dos filhos gêmeos

Bárbara Evans explodiu o fofurômetro das redes sociais na noite desta quarta-feira, 24, ao compartilhar um novo ensaio fotográfico dos filhos gêmeos, Álvaro e Antônio, de quatro meses, frutos de seu casamento com o empresário Gustavo Theodoro.

Para os registros, foi criado um cenário de praia, e os pequenos apareceram sorridentes, enquanto posam juntos em uma boia. Depois, eles surgiram sentados em uma cadeira, mas dessa vez estavam mais sérios.

Ao compartilhar as imagens no feed do Instagram, Bárbara se derreteu. "Amores da mamãe!! Como estão grandes!! O tempo está passando muito rápido. Estão se preparando para o RJ", disse a artista, que também é mãe de Ayla, de dois aninhos.

Os fãs ficaram encantados com o ensaio fotográfico. "Que lindinhos", disse uma seguidora. "Bárbara, tenha mais filhos, a forma sai perfeitinho", pediu outra. "Aiii não, mood praia não dá. Eu amei", falou uma fã. "Que riquezas! Deus abençoe infinitamente", disse mais uma.

Bárbara Evans revela que fará procedimentos estéticos

A modelo e influenciadora Bárbara Evans aproveitou um tempo livre para bater um papo com os seguidores. Ao abrir uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram, a filha de Monique Evans revelou que em breve realizará dois procedimentos estéticos em seu corpo.

A novidade foi contada ao público após ela ser questionada por uma internauta a respeito das cirurgias. "Bárbara, pretende fazer alguma lipo e mamoplastia?", perguntou a seguidora. A modelo, por sua vez, respondeu: "Vou sim! Já está marcada, será em junho". Em outra postagem, a influenciadora digital explicou que embora queira chegar aos 55 quilos, está "tudo certo" com seu peso atual, que é 58. O desejo de realizar os procedimentos veio após ela dar à luz aos filhos gêmeos, Álvaro e Antônio, em novembro de 2023.