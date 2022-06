Breno Simões e Paula Amorim mostram o filho recém-nascido conhecendo a cachorrinha da família

Ex-BBBs Breno Simões e Paula Amorim exibiram o momento fofo do encontro entre a cachorrinha Laila e o bebê Theo

CARAS Digital Publicado em 21/06/2022, às 09h35

Juntos desde o BBB 18, os papais Breno Simões (34) e Paula Amorim (33) estão radiantes com a chegada do primeiro filho!

Na noite de segunda-feira, 20, o papai coruja compartilhou um momento fofo do pequeno Theo durante seus primeiros dias em casa. Nos Stories de seu Instagram, o ex-BBB mostrou o encontro da cachorrinha da família, Laila, com o recém-nascido, que veio ao mundo no último dia 16.

Nas imagens, a pet aparece lambendo o pezinho do bebê no primeiro contato. Em outros registros, Laila apareceu bem curiosa tentando se aproximar de Theo, seguindo as pessoas pela casa.

Breno ainda publicou um clique em que Paula amamenta o pequeno, e a cachorrinha observa atenta. "Ô mãe, eu posso brincar com meu irmãozinho? Deeeixa, mãe, vaaai...", brincou ele.

Breno Simões e Paula Amorim deixam a maternidade com o filho

Na manhã de domingo, 19, o casal Paula Amorim e Breno Simões deixaram a maternidade com o filho, Theo. A mamãe posou para fotos ao lado do marido e com o bebê no colo e celebrou o momento com muita felicidade.

Confira o momento fofo da cachorrinha com o herdeiro de Breno Simões e Paula Amorim: