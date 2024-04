Fernanda Paes Leme surpreende ao mostrar primeiro encontro da filha com pet

Fernanda Paes Leme impressiona ao mostrar como foi o primeiro encontro do pet da família com sua filha recém-nascida, Pilar

Fernanda Paes Leme está curtindo cada momento da maternidade! Nesta quarta-feira, 24, a atriz e apresentadora impressionou seus seguidores ao mostrar como foi o primeiro encontro de sua filha recém-nascida, Pilar, com seu pet, Tina. No registro, a cachorrinha apareceu encantada com a chegada do novo membro da família.

Através do Instagram, Fernanda dividiu o momento exato em que Pilar e Tina se conhecem. No vídeo, a mamãe coruja aparece sentada em uma poltrona no quarto da bebê com a pequena em seu colo. Na sequência, a cachorrinha entra no cômodo dando pulos de alegria em ver a dona, quando se surpreende com a presença de Pilar.

Durante o vídeo, Tina analisa a recém-nascida com cuidado, cheirando bastante antes de se sentar ao lado da apresentadora em busca de carinhos. Por fim, a cachorrinha retorna para perto da bebê e lambe a cabecinha da pequena enquanto é segurada pelo noivo de Fernanda e pai de Pilar, o empresário Victor Sampaio.

Na legenda, Fepa se derreteu pela cena: “Reencontro de muito amor. Sim, reencontro. Acredito muito que Tina entendeu que aquela pessoinha ali na frente era alguém que conviveu com ela por 9 meses, guardadinha dentro de mim. Tina esteve presente em todas as alegrias e angústias da maternidade e a identificação com Pilar foi instantânea”, iniciou.

Fernanda ainda detalhou a adaptação: “Ela sabia o quanto Pipa era esperada. Pilar e Tina já são irmãs e vão construir muitas memórias lindas da infância. Não se desgrudam. Tina quer estar o tempo todo deitada ao lado, nos seguindo pela casa onde quer que Pilar esteja. Chamar para comer? Agora é um trabalhão. Passear? Outro trabalhão”, contou.

Por fim, a apresentadora se declarou para família: “E o coração da mamãe e do papai aqui transbordam vendo essa família linda que construímos. Lambeijos cheio de amor pra vocês”, ela concluiu a publicação, que impressionou e ganhou elogios nos comentários: “Morri de amor aqui!!”, escreveu uma seguidora. “Chorando pra sempre”, disse Giovanna Lancellotti, que é madrinha de Pilar. Assista:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)



Fernanda Paes Leme proíbe visitas após chegada da filha:

Nesta terça-feira, 23, Fernanda Paes Leme usou as redes sociais para revelar que decidiu restringir as visitas em casa após o nascimento de sua filha, Pilar, fruto do noivado com Victor Sampaio. Depois de receber amigos e familiares na maternidade, a mais nova mamãe contou que está se adaptando à rotina com a bebê e ‘fechada para balanço’.