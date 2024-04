Kylie Jenner e Timothée Chalamet levantam rumores de gravidez com foto viral

Kylie Jenner está grávida de Timothée Chalamet? Detalhe inusitado em registro durante velório levanta especulações nas redes sociais; entenda

Nesta quarta-feira, 24, a socialite e empresária Kylie Jenner voltou a ser o centro das atenções após surgirem novos rumores de que estaria à espera de seu primeiro filho com o namorado, o ator Timothée Chalamet. O motivo? Ela apareceu com um estilo diferente em uma foto no velório de sua tia, Karen Houghton.

Para quem não acompanhou, as irmãs do clã, Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian, Kendall Jenner e Kylie estiveram ao lado da mãe, Kris Jenner, no velório da tia. Mas ao contrário do costume brasileiro, nos Estados Unidos, as cerimônias de despedidas são eventos mais grandiosos e ocorrem alguns dias após o falecimento.

Assim, as socialites marcaram presença de forma elegante e produzidas, com casacos de couro, óculos escuros e até peças com transparência, além de usarem maquiagem e cabelos escovados. Apesar da seriedade do evento, as irmãs se reuniram para uma foto em frente a uma parede de flores, e foi aí em que os fãs observaram o detalhe inusitado em Kylie.

Ao contrário das irmãs, a caçula adotou uma abordagem mais discreta e compareceu ao velório usando um moletom largo, sem maquiagem e cabelos presos. Enquanto alguns admiradores sugeriram que seu visual refletia o momento de luto, outros lembraram que ela costumava aparecer da mesma maneira quando estava grávida e desejava evitar a atenção dos holofotes.

Logo, surgiram diversas especulações de que a bilionária estaria à espera de seu terceiro herdeiro, e o primeiro com o ator: “Duas hipóteses: ela foi muito mal arrumada e desrespeitosa com a situação porque tava todo mundo arrumado ou ela tá escondendo um bebê que só vamos descobrir quando nascer”, disse uma seguidora que viralizou.

KYLIE GRÁVIDA DO CHALALAU?

o boato surgiu dessa foto (agr apagada) no velório da irmã da mama kris, minhas hipóteses:



1. ela foi muito mal arrumada e desrespeitosa com a situação pq tava todo mundo arrumado



2. ou ela tá escondendo um bebê que só vamos descobrir quando nascer pic.twitter.com/XggRhXagDM — brennerys moreru (@brenomoreru) April 23, 2024

Vale lembrar que Kylie Jenner e Timothée Chalamet assumiram seu relacionamento oficialmente em janeiro de 2024, quando surgiram juntinhos no Globo de Ouro, mas os rumores circulavam desde o ano passado. A empresária também já é mãe de duas crianças, Stormi Webster, de 6 anos, e Aire Webster, de 2 anos, frutos de seu antigo relacionamento com o rapper Travis Scott.

Kylie Jenner enfrentou boatos recentemente:

Essa não foi a primeira vez que Kylie Jenner lidou com os rumores de que estaria grávida de Timothée Chalamet. Pouco tempo após assumirem o romance, um humorista apontou que a socialite poderia revelar sua gravidez futuramente. No entanto, as especulações foram dissipadas depois que uma fonte próxima ao casal conversou com o TMZ.