Fonte esclarece rumores de gravidez de Kylie Jenner com Timothée Chalamet

Após o surgimento de boatos de uma nova gravidez, fonte esclarece os rumores envolvendo Kylie Jenner e seu namorado, Timothée Chalamet

Kylie Jenner está grávida novamente? Nesta terça-feira, 2, a socialite e empresária se tornou o centro das atenções com o surgimento de rumores sobre uma gravidez de seu novo namorado, o ator Timothée Chalamet. As especulações iniciaram após declaração do humorista Daniel Tosh em seu podcast, o 'Tosh Show'.

No entanto, parece que os boatos são falsos! Em nota ao TMZ, fontes da produção do reality show 'The Kardashians', do qual Kylie estrela ao lado de suas irmãs, garantiram que a famosa não está à espera de seu terceiro filho.

Em sua declaração, Daniel Tosh contou que foi informado por um dono de uma mercearia, que afirmou ter tido sua loja fechada para a gravação do episódio final do programa das irmãs Kardashian-Jenner. Com isso, a possível gravidez de Kylie havia sido descoberta.

Vale lembrar que Kylie Jenner e Timothée Chalamet assumiram seu relacionamento oficialmente em janeiro 2024, quando surgiram juntinhos no Globo de Ouro. A empresária também já é mãe de duas crianças, Stormi Webster, de 6 anos, e Aire Webster, de 2 anos, fruto de seu antigo relacionamento com o rapper Travis Scott.

Kylie Jenner rebate críticas sobre ter mudado seu estilo para seu namorado

No início de março, Kylie Jenner rebateu alguns comentários que associaram a mudança de seu estilo pessoal com seu namoro com o ator Timothée Chalamet. Em entrevista ao The New York Times, a empresária comentou sobre as críticas envolvendo sua mudança de estilo.

Ao falar sobre sua nova marca de roupas, Kylie afirmou que a inspiração veio em sua mudança de estilo pessoal, feita gradualmente nos últimos meses. Para isso, ela afirmou que sua principal influência foi a maternidade de seu filho caçula, Aire, de dois anos, fruto de seu antigo relacionamento com o rapper Travis Scott.

"Depois de ter um bebê, eu demoro um pouco para me sentir eu mesma novamente. Então, você recupera seu corpo e se dá conta: 'Calma, as tendências mudaram'", explicou a socialite, que também é mãe de Stormi, de 6 anos.

Kylie também foi questionada se a mudança de estilo veio de seu romance com Chalamet, iniciado em 2023, uma vez que vários internautas apontaram o ator como principal motivo para sua transformação. Evitando falar sobre o seu namoro, ela afirmou que não leu esses comentários na internet. "Não sei o que sinto sobre isso. Só não quero falar sobre coisas pessoais", disse a irmã de Kim Kardashian, que evitou falar sobre seu amado.