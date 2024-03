Kylie Jenner rebate críticas sobre ter mudado seu estilo para seu namorado

Em um relacionamento com o ator Timothée Chalamet, Kylie Jenner rebate críticas sobre ter mudado seu estilo para agradar o namorado; confira!

Após ter mudado sua aparência drasticamente nos últimos meses, Kylie Jenner rebate alguns comentários que associaram a mudança com seu namoro com o ator Timothée Chalamet. Em entrevista ao The New York Times na última quinta-feira, 7, a empresária comentou sobre as críticas envolvendo sua mudança de estilo.

Ao falar sobre sua nova marca de roupas, Kylie afirmou que a inspiração veio em sua mudança de estilo pessoal, feita gradualmente nos últimos meses. Para isso, ela afirmou que sua principal influência foi a maternidade de seu filho caçula, Aire, de dois anos, fruto de seu antigo relacionamento com o rapper Travis Scott.

"Depois de ter um bebê, eu demoro um pouco para me sentir eu mesma novamente. Então, você recupera seu corpo e se dá conta: 'Calma, as tendências mudaram'", explicou a socialite, que também é mãe de Stormi, de 6 anos.

Kylie também foi questionada se a mudança de estilo veio de seu romance com Chalamet, iniciado em 2023, uma vez que vários internautas apontaram o ator como principal motivo para sua transformação. Evitando falar sobre o seu namoro, ela afirmou que não leu esses comentários na internet. "Não sei o que sinto sobre isso. Só não quero falar sobre coisas pessoais", disse a irmã de Kim Kardashian, que evitou falar sobre seu amado.

O romance de Kylie Jenner e Timothée Chalamet

Após o surgimento de especulações sobre um possível romance entre os dois, Kylie Jenner e Timothée Chalamet foram vistos juntos pela primeira vez em um show da Beyoncé, que estava rodando o mundo com a Renaissance World Tour. Em setembro, o casal foi flagrado aos beijos curtindo o espetáculo da artista em Los Angeles

Poucos dias depois, os dois foram vistos em uma partida de tênis da US Open, em Nova York. Discretos, os dois acompanharam o jogo com direito a troca de beijos e carinhos na arquibancada.

O relacionamento, no entanto, só teve sua grande aparição em eventos quando ambos apareceram juntos no Globo de Ouro, em janeiro de 2024. Na premiação, a mudança de aparência de Kylie Jenner ficou ainda mais evidente, já que a socialite decidiu abandonar o estilo chamativo, com traços físicos grandes, e adotar o estilo mais clássico e simples.