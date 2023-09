Kylie Jenner e Timothée Chalamet estão juntos? Entenda flagra em show da Beyoncé

Kylie Jenner e Timothée Chalamet chamaram a atenção da web ao serem flagrados em clima de romance na última segunda-feira, 4, em show da Beyoncé

Kylie Jenner (25) e Timothée Chalamet (27) chamaram a atenção da web ao serem flagrados em clima de romance na última segunda-feira, 4, quando curtiram show da Beyoncé (42) em Los Angeles, nos Estados Unidos. Essa foi a primeira aparição pública dos famosos juntos desde que rumores sobre um relacionamento entre os dois começaram a circular na mídia. Entenda o flagra de Kylie Jenner e Timothée Chalamet.

Em primeira aparição pública como casal, Kylie Jenner e Timothée Chalamet foram filmados em clima de romance no terceiro e último show da Beyoncé, em Los Angeles, durante a turnê Renaissance. Em vídeos que viralizaram na web, os dois foram flagrados conversando e flertando no SoFi Stadium, além de trocarem beijos e carícias em registro compartilhado pelo portal estadunidense TMZ.

Rumores sobre o relacionamento entre as estrelas internacionais começaram a circular no início deste ano, mas o romance não tinha sido confirmado até o flagra no show da Beyoncé. Em abril, uma fonte próxima à Kylie Jenner abriu o jogo sobre o começo do romance da influenciadora com Timothée Chalamet em depoimento à revista People.

"Eles estão mantendo as coisas casuais no momento. Não é sério, mas Kylie gosta de sair com Timothée e ver no que dá. Tem sido muito divertido para ela porque parece muito diferente de seus relacionamentos anteriores. É novo e emocionante para Kylie e ela está se divertindo muito", contou.

