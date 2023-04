Kylie Jenner e Timothée Chalamet estariam se conhecendo melhor, segundo fonte

De acordo com fonte próxima à empresária Kylie Jenner, a musa e o ator estariam engatando um suposto affair

O amor está no ar? Segundo uma informação dada pelo site internacional de fofocas, People, a empresária e influenciadora Kylie Jenner (25) estaria saindo e conhecendo melhor o ator Timothée Chalamet (27)! Uma fonte próxima à bilionária contou o que há um tempo já vinha sendo especulado.

Os rumores sobre um possível relacionamento dos dois famosos começaram quando o usuário de Twitter de fofocas Deuxmoi compartilhou uma mensagem. No print, a pessoa usava um codinome para comentar sobre o affair de um famoso com a bilionária, levantando imediatamente suspeitas para o ator.

“Anônimo, por favor. Muitas fontes me disseram que 'Timmy C' tem uma nova garota... Kylie Jenner”, mandou o anônimo. Depois disso, os fãs do possível casal relembraram um vídeo onde Kylie e Timothée aparecem conversando durante um desfile de Jean Paul Gaultier, na Semana de Moda de Paris, em janeiro deste ano.