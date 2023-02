Sobrinha de Kylie Jenner grava vídeo com irmã de Selena Gomez em meio a polêmicas

North West, filha de Kim Kardashian e sobrinha de Kylie Jenner, surge ao lado de Gracie Teefey, irmã de Selena Gomez em clima de amizade

Parece que as polêmicas entre a empresária e influenciadora Kylie Jenner (25) e a atriz, cantora e apresentadora Selena Gomez (30) não se estendem para o resto das duas famílias! Isso porque a sobrinha da socialite, North West (9), filha de Kim Kardashian (42) apareceu em alguns vídeos se divertindo ao lado de Gracie Teefey (9), irmã mais nova da ex-Feiticeira de Waverly Place.

Em vídeos postados no último domingo, 26, através do perfil oficial de North no TikTok, conta administrada pela mãe da pequena, as duas colegas surgem em clima de amizade fazendo um “macarrão caseiro”, documentando o processo do cozimento.

O que intrigou os fãs foi a união das duas em meio às polêmicas que vêm circulando com os nomes de Selena, Hailey Baldwin Bieber e Kylie. A esposa de Justin Bieber e a mulher de Travis Scott postaram algumas indiretas para a atriz nas redes sociais após ela errar um design de suas sobrancelhas. A empresária até tentou contornar a situação ao dizer que as publicações não foram direcionadas à Selena.

“Nenhuma provocação em relação a Selena. E eu não vi as postagens das sobrancelhas dela! Vocês estão criando algo do nada. Isso é bobo”, disse Kylie, tentando explicar. Mas tempos depois, Selena decidiu reacender a polêmica, ao comentar um vídeo de 2017, onde Hailey aparece em uma premiação, nomeando a cantora Taylor Swift como vencedora de uma categoria, com cara de poucos amigos por conta do resultado. “Sinto muito, minha melhor amiga é e continua sendo uma das melhores da parada", escreveu Selena.

Com muitas pessoas especulando que a publicação seria uma aflinetada para a mulher de Justin, ex-namorado de Selena, a cantora disse que deixaria a internet por um tempo. “Vou tirar um tempo das redes sociais, porque isso é um pouco bobo. E eu tenho 30 anos, estou velha demais para isso… Vejo vocês mais cedo ou mais tarde, só vou dar um tempo de tudo”. Além disso, muitos internautas começaram a resgatar vídeos e teorias de que Hailey seria obcecada por Selena por conta de diversas ações da modelo.