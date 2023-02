Após polêmicas, Selena Gomez diz que vai dar um tempo de suas redes sociais: “Estou velha demais para isso”

Selena Gomez conversou com seus fãs em uma live no tiktok quando anunciou a pausa

Selena Gomez (30) está se afastando das redes sociais mais uma vez. Em um clipe do TikTok Live compartilhado por fãs via Twitter na quinta-feira, a cantora anunciou que estava fazendo outra pausa.

"Vou tirar um segundo da mídia social, porque isso é um pouco bobo. Tenho 30 anos e sou muito velho para isso. Mas eu amo muito vocês e vejo vocês mais cedo ou mais tarde", disse. ela disse. "Eu só vou fazer uma pausa de tudo."

A pausa vem depois que Gomez reagiu a um vídeo feito por um fã no TikTok que implicava que o vídeo TikTok de Hailey Bieber compartilhado em janeiro foi um golpe sutil em Gomez. No clipe, a modelo sincronizou os lábios com um som de áudio viral ao lado de duas amigas, incluindo Kendall Jenner.

“Não estou dizendo que ela mereceu, mas estou dizendo que o tempo de Deus é sempre certo”. A brincadeira de Hailey foi vista como provocação a Selena, que vinha sofrendo com críticas ao seu corpo nos dias anteriores após posar de biquíni.

Selena apareceu nos comentários deste post da internauta e escreveu: “Está tudo bem! Eu não deixo essas coisas me derrubarem! Seja legal com todos!

Além disso, no início desta semana, a dona do hit “Look at Her Now” respondeu a um TikTok da Hailey fingindo engasgar com a menção de Swift enquanto apresentava Drop the Mic ao lado de Method Man. "Sinto muito, minha melhor amiga é e continua sendo uma das melhores do jogo", escreveu Gomez em um comentário.

Durante uma entrevista à Vanity Fair no início deste mês, ela se abriu sobre seu relacionamento com a mídia social ao longo dos anos - e revelou por que, na época, o TikTok era o que ela mais gostava de usar.

"As pessoas podem me chamar de feia ou estúpida e eu fico tipo, tanto faz. Mas essas pessoas são detalhistas", lembrou ela. "Eles escrevem parágrafos que são tão específicos e mesquinhos. Eu chorava constantemente. Eu tinha ansiedade constante... não conseguia mais fazer isso. Foi uma perda de tempo."