Selena Gomez revela qual é a única rede social que ainda mantém no celular. Saiba qual!

Selena Gomez (30) é capa da edição especial da revista “Vanity Fair”, que compartilha com outros nomes da indústria como Austin Butler(31), Ana de Armas (34), Keke Palmer (29), Julia Garner (29) e mais.

Em sua entrevista para a revista, a cantora e atriz se abriu sobre sua vida social e falou, entre outras coisas, qual a única rede social que ainda mantém em seu celular, por considerar a menos ‘agressiva’ para sua saúde mental.

Durante a conversa Selena contou que seu Instagram é agora administrado por sua assistente, e explicou que deixou essa rede em meio á sua separação de Justin Bieber (28).

“Eu nunca tive a chance de ir para uma escola de verdade. O mundo foi meu colégio por muito tempo e comecei a ser inundada com informações que não queria. Passei por momentos difíceis em um rompimento e não queria ver nenhum [feedback]. Havia milhares de comentários realmente legais, mas minha mente ia direto para os maldosos.Eu estava constantemente chorando. Eu constantemente tinha ansiedade… eu não conseguia mais fazer isso. Foi uma perda de tempo”, justificou.

Sobre outras redes sociais, ela entregou: “A única coisa que tenho no meu telefone é o TikTok porque acho que é um pouco menos hostil. Existem coisas maravilhosas nas mídias sociais – conectar-se com os fãs, ver como eles estão felizes e empolgados e suas histórias. Tudo que faço envio para minha assistente que publica. No que diz respeito aos comentários, minha equipe reunirá algumas coisas que são encorajadoras”, explicou.

Selena Gomez reage a supostas provocações de Hailey Bieber

A cantora comentou recentemente em um post de uma fã que abordou a polêmica e disse que não deixa essas coisas lhe derrubarem.

No post que já foi deletado pela Hailey Bieber (26), ela aparece ao lado de Kendall Jenner (27) e outra amiga enquanto dubla a seguinte frase: “Não estou dizendo que ela mereceu, mas estou dizendo que o tempo de Deus é sempre certo”. A brincadeira de Hailey foi vista como provocação a Selena, que vinha sofrendo com críticas ao seu corpo nos dias anteriores após posar de biquíni.

Selena apareceu nos comentários do post de uma internauta e escreveu: “Está tudo bem! Eu não deixo essas coisas me derrubarem! Seja legal com todos!"