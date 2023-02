Austin Butler fala sobre relação com Selena Gomez: 'Me sinto muito honrado por estar na companhia dela'

Austin Butler e Selena participaram juntos de episódios de Os Feiticeiros de Waverly Place, quando eram adolescentes

Austin Butler (31) e Selena Gomez(30) são apenas algumas das estrelas que estão na capa da revista Vanity Fair, Hollywood Issue. O ator de Elvis não poupou elogios para a amiga durante a entrevista e compartilhou um momento super fofo entre os dois!

O ator não tem nada além de amor pela estrela de Only Murders in the Building, uma de suas amigas mais antigas no ramo: "Eu a conheço há tantos anos, então é bom dividir espaço com alguém por um longo período de tempo, e estou muito orgulhoso dela"

Os dois atores se conhecem há tempos, desde quando Butler apareceu em um episódio de Os feiticeiros de Waverly Place, do Disney Channel, estrelado pela cantora como a bruxa adolescente Alex Russo.

No episódio de 2010 intitulado "Positive Alex", Alex lança um feitiço sobre si mesma para ser mais positiva, a fim de ganhar o afeto de seu interesse amoroso, George, interpretado por Austin Butler.

Na entrevista, ele compartilhou que a cantora enviou a ele uma foto antiga de seu tempo juntos no set de Wizards of Waverly Place enquanto ele estava interpretando a lenda do rock.

"Quando eu estava filmando Elvis, Selena encontrou esta fotografia de nós dois quando eu fiz uma participação especial em seu show Wizards of Waverly Place. E ela me enviou, dizendo, 'Uau, lembra disso?'" Butler lembrou, acrescentando: "Parece outra vida."

"Quando você é um ator desde criança, você vê tantas pessoas vindo do Texas ou algo assim, e em um certo ponto eles podem desistir ou voltar. Nós somos tão afortunados por ter carreiras nesta indústria por tanto tempo.", ele continuou.

O astro também elogiou a amiga por seu documentário My Mind & Me, que estreou na Apple TV+ em novembro passado.

"O documentário dela também me emocionou muito. Vendo isso, achei muito corajoso. Sinto-me muito honrado por estar na companhia dela", disse Butler ao Extra.