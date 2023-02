Selena Gomez fala sobre ganho de peso por conta de medicação para doença

Durante uma live no TikTok, a cantora e atriz Selena Gomez (30) decidiu falar um pouco sobre como a medicação para o lúpus tem afetado seu corpo. Ela disse que tomar o remédio diversas vezes a fez ganhar bastante peso.

“[Quando estou tomando] Tendo a manter muito peso, e isso acontece muito normalmente. Quando estou fora disso, tendo a perder peso. Eu só queria dizer e encorajar qualquer um que sinta algum tipo de vergonha exatamente pelo que está passando, e ninguém sabe a verdadeira história. Eu só quero que as pessoas saibam que você é linda e maravilhosa. Sim, temos dias em que talvez nos sintamos como m*rda, mas prefiro ser saudável e cuidar de mim. Meus medicamentos são importantes e acredito que são eles que me ajudam”, disse a cantora.

“Não sou modelo, nunca serei. E eu acho que eles são incríveis, veja bem. Eu definitivamente não sou isso. Eu só queria dizer que amo vocês e obrigada por me apoiar e entender. E se não, vá embora, porque honestamente não acredito em envergonhar as pessoas por [seus corpos] ou qualquer coisa”, completou Selena, durante a live.

Selena Gomez goes live on TikTok to address comments about her body. She talks about her health, medication for lupus and how they affect her body. pic.twitter.com/JL3hIArShB