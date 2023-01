Selena Gomez e Drew Taggart estão em um relacionamento: ex-namorada não superou?

Drew Taggart e Selena Gomez estão, supostamente, em um relacionamento, e a ex-namorada do músico parece não ter gostado da notícia

A cantora Selena Gomez supostamente está namorando Andrew Taggart, um dos integrantes do grupo musical Chainsmokers! O site US Weekly contou que os dois estavam tentando deixar o namoro em segredo, algo mais "discreto e casual". Selena dificilmente tem seus relacionamentos divulgados ao público. Ela geralmente mantém as coisas mais reservadas. A famosa terminou com o The Weeknd em 2017, e com Justin Bieber em 2018, desde então não teve novos relacionamentos oficiais.

Ex-namorada não superou? A famosa apagou suas redes sociais!

Porém, algumas das ex-namoradas de Andrew Taggart mostraram que não tinham superado o músico ainda... Segundo o PageSix, a modelo Eve Jobs, ex-namorada de Drew e filha de Steve Jobs, desativou as contas de seu Instagram na última terça-feira, 17, logo após o suposto namoro de Selena e Drew ser anunciado pelas revistas e viralizar nas redes sociais.

A jovem não se pronunciou sobre o motivo de deletar as redes. Porém, uma fonte informou o US Weekly, que este foi um término amigável e respeitoso entre os dois. O namoro de Eve e Drew não durou muito. Os dois começaram a sair em setembro de 2022. Por ser recente, os fãs não esperavam o relacionamento do músico com Selena ser divulgado tão cedo. Segundo o US Weekly: "Eles não estão tentando esconder o romance a ponto de irem para clubes privativos. Eles gostam de jogar boliche e ir ao cinema e estão se divertindo muito juntos".

O informante ainda disse que Selena é bem carinhosa com o parceiro, e os dois saem e ficam grudados um no outro. Uma paixão assim não dá para esconder, não é mesmo?