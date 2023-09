Kylie Jenner e Thimotée Chalamet são vistos aos beijos em público pela primeira vez

Apesar de não terem confirmado o romance oficialmente, a influenciadora Kylie Jenner e o ator Thimotée Chalamet foram vistos de beijando em público

Nesta segunda-feira, 4, Kylie Jenner e Thimotée Chalamet foram flagrados por paparazzis em um show. O evento em questão foi um show da Renaissance World Tour da cantora Beyoncé. A apresentação foi especial, já que além de ser aniversário da cantora, ainda contou com a presença de diversas estrelas.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, a influenciadora e o ator surgiam em um camarote no estádio SoFi, em Los Angeles, onde aconteceu o show. A empresária e socialite ria, enquanto o astro do filme “Duna” fumava. Ao lado do casal, a irmã de Kylie, Kendall Jenner estava presente.

O ator que interpretará Willy Wonka em um novo filme estava usando um boné preto, que combinava com o moletom de mesma cor que usava. Já a estrela do reality-show “The Kardashians” usava brincos dourados e um vestido preto e branco curtinho.

Um vídeo feito por paparazzis do site americano TMZ mostrava o casal se beijando na pista de dança durante o show. Após isso, as redes sociais foram à loucura com a confirmação dos rumores de relacionamento. Os nomes “Kylie” e “Timothee” entraram para os assuntos mais comentados do Twitter.

“Timothee e Kylie são meio que... fofos? Nunca penseu que iria falar isso deles”, escreveu um internauta. Outra ainda comentou: “Passada que o Timothée Chalamet e a Kylie Jenner estão juntos. Literalmente o namoro mais aleatório do ano”.

De acordo com a revista americana People, o casal se conheceu em abril deste ano em um evento de moda na Europa. Os rumores de um namoro entre os dois já estava circulando, e só aumentaram quando no mesmo mês, o TMZ compartilhou um vídeo da artista e da empresária juntos em um carro.

Em janeiro deste ano foi revelado que Kylie e o rapper Travis Scott deram fim ao turbulento relacionamento de seis anos. Juntos, o casal teve dois filhos: Stormi, de 5 anos, e Aire de 1 aninho. “Eles definitivamente têm focos diferentes. Sempre tiveram”, comentou uma fonte para a People na época.

Além de Kylie e Kendall, outros membros do clã Kardashian-Jenner também estavam presentes no show especial de Beyoncé. Khloé Kardashian esteve presente no evento, e Kim Kardashian apareceu acompanhada da filha mais velha, North.

Nome!

Nesta semana, foi revelado que Khloé Kardashian mudou o nome do seu segundo filho após um ano de seu nascimento. O menino, que é fruto do antigo relacionamento da influenciadora com o jogador de basquete Tristan Thompson, foi oficialmente nomeado como Tatum Thompson.

O que aconteceu foi que, logo após seu nascimento, Khloé estava em dúvida sobre que nome dar para o filho. Por isso, em sua certidão de nascimento, foi colocado o nome de Baby Kardashian [Bebê Kardashian]. Só um ano após o nascimento do irmão da pequena True, que sua certidão foi oficialmente mudada.