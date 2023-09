Após um ano de seu nascimento, Khloé Kardashian muda o nome do filho

A influenciadora Khloé Kardashian mudou oficialmente o nome do seu segundo filho com o jogador de basquete Tristan Thompson

Nesta quinta-feira, 31, Khloé Kardashian mudou oficialmente o nome de seu filho após um ano de seu nascimento. De acordo com a revista americana People, Khloé teria mudado oficialmente o nome do filho na certidão de nascimento.

Nas redes sociais e no reality show “The Kardashians”, a influenciadora já havia revelado que o nome do segundo filho seria Tatum. Mas, segundo a certidão de nascimento obtida pela People, não foi esse o nome registrado quando o menino nasceu.

O nome Tatum foi decidido quando o irmão da pequena True estava com 10 meses de vida. O segundo filho de Khloé e do jogador de basquete Tristan Thompson nasceu no dia 5 de agosto de 2022, ou seja, a mudança de seu nome veio após o menino fazer 1 ano de vida.

O motivo da mudança foi inusitado. Em agosto de 2022, quando Tatum nasceu, Khloé estava incerta sobre o nome do filho. Por conta disso, ele foi nomeado na certidão de nascimento como Baby Kardashian [Bebê Kardashian].

Ainda de acordo com a People, tanto Khloé quanto Tristan assinaram pela mudança, e na quinta-feira um juiz de Los Angeles aceitou o pedido e decretou o nome oficial do menino como Tatum Thompson.

Por lei, no estado americano da Califórnia, uma criança pode levar o sobrenome do pai, o da mãe ou uma junção dos dois sobrenomes. Aparentemente, a opção foi que Tatum levasse apenas o sobrenome de seu pai.

O pequeno Tatum nasceu em agosto de 2022 por meio de barriga de aluguel. Khloé e Trsitan já não estavam juntos quando o segundo filho nasceu. Em janeiro do mesmo ano, foi revelado que Trsitan teve um filho com uma outra mulher.

