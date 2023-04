Kylie Jenner não quer assumir relacionamento com astro de Hollywood, afirma fonte

Em meio à boatos de novo affair, Kylie Jenner é vista sozinha em festival de música

Os fãs queriam muito ver a empresária e influenciadora Kylie Jenner (25) chegar com seu suposto novo affair, o ator Timothée Chalamet (27), no festival de música Coachella durante o final de semana passado. Porém, ficaram decepcionados ao ver que a bilionária chegou sozinha ao evento, apenas com um grupo de amigos, e o artista não foi visto por perto dela.

Uma fonte próxima à irmã da influenciadora digital e modelo Kim Kardashian e ex-namorada do rapper Travis Scott ainda não pretende levar seu possível novo romance a público, visto que eles ainda estão apenas se conhecendo melhor.

“Eles estão mantendo as coisas casuais no momento. Não é sério, mas Kylie gosta de sair com Timothée e ver no que dá. Tem sido muito divertido para ela porque parece muito diferente de seus relacionamentos anteriores. É novo e emocionante para Kylie e ela está se divertindo muito”, disse o informante, à revista norte-americana de fofocas People.

“Kylie decidiu que não queria ir a público com Timothée no fim de semana passado no Coachella e realmente só queria relaxar e se divertir com seus amigos”, completou a fonte, sobre a situação que está vivendo a bilionária no momento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kylie Jenner Brasil 🇧🇷 (@thekylievogue)



Kylie Jenner estaria conhecendo melhor astro de Hollywood

O amor está no ar? Segundo uma informação dada pelo site internacional de fofocas, People, a Kylie Jenner estaria saindo e conhecendo melhor o ator Timothée Chalamet (27)! Uma fonte próxima à bilionária contou o que há um tempo já vinha sendo especulado.

Os rumores sobre um possível relacionamento dos dois famosos começaram quando o usuário de Twitter de fofocas Deuxmoi compartilhou uma mensagem. “Anônimo, por favor. Muitas fontes me disseram que 'Timmy C' tem uma nova garota... Kylie Jenner”, mandou o anônimo. Depois disso, os fãs do possível casal relembraram um vídeo onde Kylie e Timothée aparecem conversando durante um desfile de Jean Paul Gaultier, na Semana de Moda de Paris, em janeiro deste ano.