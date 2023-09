Kylie Jenner e Timotheé Chalamet causam comoção ao fazerem mais uma aparição pública

A modelo Kylie Jenner e o ator Timotheé Chalamet deram força aos rumores de namoro ao surgirem abraçados em mais uma aparição pública

Neste domingo, 10, Kylie Jenner e Timotheé Chalamet voltaram a ser um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. O casal surgiu em mais uma aparição pública nos Estados Unidos.

Desta vez, a modelo e o ator estavam na final do torneio de tênis US Open, que aconteceu na cidade de Nova York. Kylie foi com um look básico composto por camiseta preta, calça jeans e óculos escuros. Já Timotheé usava moletom preto com um boné da mesma cor. O casal foi flagrado por paparazzis assistindo ao jogo, se beijando, trocando carinho e rindo.

Nas redes sociais, diversas pessoas rasgaram elogios para o casal que ainda não assumiu oficialmente o namoro. “Eles ficam bem juntos”, opinou um internauta. Outro usuário ainda comentou: “Eles são o momento”. “Deixem eles serem felizes”, pediu um outro.

Outro seguidor ainda comento: “Eu não ligo se é uma jogada de marketing, eles são fofos juntos”. Uma admiradora ainda declarou: “Eles sempre estão bonitos nas câmeras”. “Eles ficam tão bem juntos, é muito doido”, ainda opinou outra.

Recentemente, Kylie e Timotheé roubaram os holofotes nas redes sociais ao surgirem juntinhos em um show de Beyoncé em Los Angeles. A empresária e socialite ria, enquanto o astro do filme “Duna” fumava. Ao lado do casal, a irmã de Kylie, Kendall Jenner estava presente.

De acordo com a revista americana People, o casal se conheceu em abril deste ano em um evento de moda na Europa. Os rumores de um namoro entre os dois já estava circulando, e só aumentaram quando no mesmo mês, o TMZ compartilhou um vídeo da artista e da empresária juntos em um carro.

Em janeiro deste ano foi revelado que Kylie e o rapper Travis Scott deram fim ao turbulento relacionamento de seis anos. Juntos, o casal teve dois filhos: Stormi, de 5 anos, e Aire de 1 aninho. “Eles definitivamente têm focos diferentes. Sempre tiveram”, comentou uma fonte para a People na época.

Kylie Jenner and Timothée Chalamet at the US Open.



pic.twitter.com/GUPOhQSxol — Pop Base (@PopBase) September 10, 2023

Relacionamento sério?

Em abril, uma fonte próxima à estrela do reality “The Kardashians” comentou sobre o namoro da modelo com Timotheé para a revista americana People. A pessoa próxima a Kylie enfatizou que nada sério está rolando.

"Eles estão mantendo as coisas casuais no momento. Não é sério, mas Kylie gosta de sair com Timothée e ver no que dá. Tem sido muito divertido para ela porque parece muito diferente de seus relacionamentos anteriores. É novo e emocionante para Kylie e ela está se divertindo muito", contou.