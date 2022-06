Nasce Theo, primeiro filho dos ex-BBBs Paula Amorim e Breno Simões

Paula Amorim dá à luz Theo, fruto do noivado com Breno Simões, em uma maternidade de São Paulo

CARAS Digital Publicado em 17/06/2022, às 14h12

Os ex-BBBs Paula Amorim e Breno Simões já são papais! Ela deu à luz Theo na última quinta-feira, 16, em uma maternidade de São Paulo. Mãe e bebê estão bem.

Nas redes sociais, Paula mostrou alguns momentos antes do nascimento do herdeiro. Ela contou que começou a sentir as contrações no início da tarde e acompanhou os batimentos cardíacos do bebê. Então, a bolsa estourou às 15h40 e ela foi para a maternidade no final da tarde. Eles enfeitaram o quarto da maternidade com fotos do casal durante a gestação e esperaram pelo nascimento do bebê.

Por sua vez, Breno compartilhou uma homenagem para Paula. Ele mostrou uma foto dos dois trocando carinhos na maternidade e disse: “Eu só sei amar, amar e amar... quando acho que já conheci todas as suas qualidades, você vem e ainda nos surpreende”.

Momentos de Paula Amorim e Breno Simões antes do nascimento do primeiro filho: