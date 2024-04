Sonia Abrão mostra ex-marido e sua atual conhecendo o neto: 'Ternura'

Maturidade! Sonia Abrão mostra encontro de seu ex-esposo e sua mulher atual com o netinho; bebê é filho do herdeiro da apresentadora com o ex

A apresentadora Sonia Abrão vem encantando ao exibir registros de seu netinho Filippo, nascido no último final de semana. O pequeno é filho de seu único herdeiro, Jorge Abrão, do casamento que viveu por quase 30 anos com Jorge Damião.

Inclusive, a jornalista mostrou o encontro do recém-nascido com seu vovô. Na rede social, a comandante do A Tarde É Sua mostrou ter uma boa relação com o ex-esposo e postou a foto dele ao lado de sua atual segurando Filippo na maternidade.

"Momento ternura: vovô @jorgedamiao e sua amada @thaisaccioly curtindo Filippo na maternidade", publicou a apresentadora o registro cheio de amor.

Ainda nesta terça-feira, 23, Sonia Abrão publicou uma foto segurando o bebê no colo em seu quartinho com decoração em azul e em tema de Mickey.

Também nos últimos dias, a famosa postou o primeiro clique de Filippo pronto para deixar a maternidade com um macacão vermelho. O rosto do menino foi exibido no registro e é possível até ver semelhança entre ele e a vovó.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sonia Abrão (@soniaabrao)

O nascimento e espera do neto de Sonia Abrão

No último sábado, 20, o neto da apresentadora do A Tarde É Sua nasceu por meio de parto normal em um hospital em São Paulo."Filipo nasceu à 0h49 do dia 20. Ele está ótimo. Nasceu um pouquinho antes do tempo, foi apressado, pegou todo mundo de surpresa, mas graças a Deus nasceu bem gordinho. 3,190 kg e 50 cm, é um bebezão. Tá tudo bem. Nasceu de um parto normal maravilhoso”, avisou a nora da famosa.

Nos últimos meses, Sonia Abrão impressionou ao exibir detalhes do chá revelação luxuoso, feito para descobrir o sexo de seu primeiro neto. Em junho do ano passado, o filho da jornalista se casou com Bella Morais em um evento luxuoso.