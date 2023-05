No colo de Claudia Raia, Luca ganha canção improvisada de irmão mais velho

O filho mais velho de Claudia mostrou aos seguidores um momento fofo fazendo uma canção para o irmão caçula, Luca

Enzo Celulari (26) compartilhou com seguidores do Instagram, nesta sexta-feira, 19, um registro fofo ao lado da mãe Claudia Raia (56) e do irmão mais novo Luca, de três meses. No vídeo, o influenciador aparece improvisando uma canção para o bebê, à beira da piscina.

"A primeira música, a gente nunca esquece", escreveu Enzo na legenda da publicação. "Improviso de irmão para irmão, porque tem alguém que se batiza amanhã". Com o violão em mãos, o filho mais velho de Claudia Raia, com o ator Edson Celulari, com quem também tem Sophia Raia, faz alguns elogios ao pequeno que está sentado no colo da mãe.

Nos comentários do video, famosos e fãs se derreteram pela família: "Sem maturidade para esse sapatinho de tricô", comentou Marina Ruy Barbosa. "Que vídeo gostoso", elogiou uma internauta. "Aí, gente, meu coração ficou quentinho e cheio de amor com uma cena linda dessa", disse a outra.

A atriz deu à luz a Luca no dia 11 de fevereiro deste ano. O caçula é o primeiro filho da união de Claudia com o ator Jarbas Homem de Mello: "O mundo, desde então, tem um novo colorido para nossa família. Estamos transbordando de felicidade e amor! Bem-vindo, Luca!", escreveram os pais na ocasião.

Claudia Raia revela que teve crise de pânico na gravidez

A atriz participou do programa Fantástico, da Globo, neste Dia das Mães e contou novos detalhes sobre a chegada do terceiro filho, Luca. Na entrevista, ela contou que teve crises de pânico na reta final da gravidez e que o filho nasceu prematuro de oito meses.

“Depois dos seis meses foi conturbado. Tive pânico, eu não dormia. Eu tive uma taquicardia, uma pata de elefante no peito. Tive que tomar um remédio para dormir. Acho [um medo] da própria situação. Acho que veio tardiamente esse medo”, disse ela