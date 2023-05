Claudia Raia revela que teve crise de pânico na gravidez: 'Taquicardia'

Em entrevista no Fantástico, Claudia Raia relembra o perído conturbado na reta final da gravidez do terceiro filho, Luca, e conta como é a personalidade do bebê

A atriz Claudia Raia (56) participou do programa Fantástico, da Globo, neste Dia das Mães e contou novos detalhes sobre a chegada do terceiro filho, Luca (3 meses), fruto do casamento com Jarbas Homem de Mello (53). Na entrevista, ela contou que teve crises de pânico na reta final da gravidez e que o filho nasceu prematuro de oito meses.

“Depois dos seis meses foi conturbado. Tive pânico, eu não dormia. Eu tive uma taquicardia, uma pata de elefante no peito. Tive que tomar um remédio para dormir. Acho [um medo] da própria situação. Acho que veio tardiamente esse medo”, disse ela, que engravidou aos 55 anos de vida.

Mãe de dois filhos já adultos, Enzo Celulari (25) e Sophia Raia (20), ela contou sobre a diferença no maternar. “A diferença principal é: não quero estar em outro lugar. Quando eu tinha 36, eu queria estar ali e também em outros lugares”, afirmou. Então, ela contou sobre a personalidade do caçula. “Eu acho que ele é muito parecido com o Jarbas. Ele tem a boca do Enzo e da Sophia, meio minha também. Ele é calmo, olha tudo, observa tudo. Ele abre aquele sorriso, eu beijo ele e fica com os braços abertos, esperando”.

Logo depois, ela disse que os filhos mais velhos tiveram um pouco de ciúme do irmão caçula. “Teve um pouco de ciúme, mas é normal. Eles estão apaixonados, a Sophia faz música pro irmão. Eles são também os padrinhos do Luca, junto com os irmãos do Jarbas”, declarou ela, que ainda definiu o sentimento de ser mãe depois dos 50. “É um recomeço de vida, uma injeção de querer estar viva, de querer estar saudável e criar o filho. Ser mãe é o meu melhor personagem”, afirmou.

Na sequência, a atriz revelou que teve dificuldade para amamentar o filho caçula nas primeiras semanas de vida. “Ele perdeu mais peso do que geralmente se perde e a gente teve que entrar com a translactação. Eu coloco a sonda junto com o bico do seio. Agora, ele está mamando normalmente. Tudo isso com o pai absolutamente presente. Todas as vezes que eu acordo de madrugada, ele está junto”, declarou.

Por fim, Claudia Raia refletiu sobre o ensinamento que teve com a chegada de Luca. “Me ensinar a ter paciência, a ter calma, a ter serenidade, você olha para ele e ele é a paz em pessoa”, contou.

Claudia Raia celebra os três meses de Luca

Na última semana, Claudia Raia fez uma festinha em casa para celebrar os três meses do filho caçula, Luca, e contou com a presença dos dois filhos mais velhos, Enzo e Sophia.

A mamãe coruja apareceu sorridente em uma foto rodeada por seus herdeiros na mesa dos doces durante a celebração. “Meu pequeno príncipe está comemorando três meses de vida! Parabéns Luquinha, a mamãe, o papai, a Sophia e o Enzo, amamos muito você”, disse ela na legenda.