Neymar Jr exibe foto inédita da filha caçula, Mavie

Pai pela segunda vez, Neymar Jr se derrete ao mostrar novas fotos dos filhos e da afilhada

O jogador de futebol Neymar Jr agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 12, ao comemorar o Dia das Crianças com uma homenagem especial para seus filhos e a afilhada. O atleta exibiu uma foto inédita da recém-nascida Mavie e também uma imagem de Davi Lucca com a irmãzinha.

Na foto, Mavie apareceu dormindo tranquila com um look rosa. “As crianças são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá’ - Salmo 127: 3. Feliz dia das crianças”, disse ele.

Nos comentários, os fãs se derreteram pela fofura dos filhos do atleta. “Ai que amor”, disse um seguidor. “Mavie é linda”, afirmou outro. “Maior riqueza da vida”, declarou mais um.

View this post on Instagram A post shared by NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Neymar Jr não assistiu ao parto da filha

A influenciadora digital Bruna Biancardi revelou novos detalhes sobre o nascimento da filha, Mavie, fruto do namoro com Neymar Jr, em suas redes sociais. Depois de ter alta da maternidade, ela fez uma retrospectiva de como foi o parto da filha e falou sobre a ausência do pai da bebê na hora do seu nascimento.

Em um dos posts nos stories do Instagram, Biancardi contou que Neymar não estava no parto da filha porque estava no voo da Arábia Saudita para o Brasil e não conseguiu chegar a tempo. Ela contou que a irmã, Bianca Biancardi, foi quem estava ao seu lado na sala de parto durante a cesariana.

“Na sala de parto foi ela que me acompanhou, porque o papai estava no voo a caminho do Brasil”, disse ela. Em outro momento, ela exibiu uma foto com Neymar Jr e contou sobre como ele foi presente ao conhecer a filha. “O papai tentou, mas não conseguiu chegar a tempo do parto (pois não estava no Brasil). Mesmo assim, se fez presente o tempo todo… E depois recuperou o tempo perdido e ficou bem grudadinho na Mavie. Ela é um grude nele também”, afirmou.