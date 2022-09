Nanda Costa publica novas fotos das filhas na praia e celebra: ''11 meses''

As filhas de Nanda Costa e Lan Lanh estão completando 11 meses e ganharam uma declaração da atriz através das redes sociais

Nesta segunda-feira, 19, Kim e Tiê, filhas de Nanda Costa (35) e Lan Lanh (54), estão completando 11 meses de vida! A atriz compartilhou novas fotos e celebrou o mesversário das herdeiras.

A mamãe coruja dividiu fotos das meninas na praia curtindo uma aula de vôlei. Fazendo caras e bocas as pequenas derreteram o coração dos fãs da família.

"As gêmeas do vôlei de praia completam 11 meses hoje. Viva elas", escreveu ela na legenda da publicação.

Amigos e admiradores não perderam tempo e comentaram: "Viva!!!!!!!! Vida longa e muito axé", "Meu Deus não aguento essas fofuras", "Como são lindas!!!", "Dose Dupla de muita fofura", dispararam eles.

NANDA COSTA E LAN LANH REÚNEM A FAMÍLIA EM CHURRASCO ESPECIAL

Nanda Costa (35) decidiu usar suas redes sociais para exibir um pouco de como foi o seu feriado de 7 de setembro. A atriz publicou uma série de fotos onde ela e sua esposa, Lan Lanh (54), aparecem reunindo suas famílias durante um churrasco super especial. Nas imagens, as filhas do casal, Kim e Tiê, de apenas 10 meses, aparecem curtindo muito o momento, brincando com tias, primos e avós, além de curtir a companhia das mamães.

