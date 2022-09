Nanda Costa e Lan Lanh reúnem família para churrasco especial em família: ''Dia inesquecível!''

Nanda Costa e Lan Lanh curtiram um feriado especial ao reunirem suas famílias durante um churrasco

CARAS Digital Publicado em 08/09/2022, às 15h14

Nesta quinta-feira, 8, Nanda Costa (35) decidiu usar suas redes sociais para exibir um pouco de como foi o seu feriado de 7 de setembro. A atriz publicou uma série de fotos onde ela e sua esposa, Lan Lanh (54), aparecem reunindo suas famílias durante um churrasco super especial.

Nas imagens, as filhas do casal, Kim e Tiê, de apenas 10 meses, aparecem curtindo muito o momento, brincando com tias, primos e avós, além de curtir a companhia das mamães.

Na legenda, Nanda falou com carinho desse dia especial em família: "7 de Setembro foi dia de churrasquinho na casa da Lú. Obrigada família Sampaio e família Melo pelo dia inesquecível! Amamos vocês".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindezas!", disse um. "Vocês são demais!", falou outro. "Quantas memórias afetivas nessas fotos!", escreveu um terceiro.

Confira as fotos de Nanda Costa e Lan Lanh curtindo um churrasco especial em família:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nanda Costa (@nandacosta)

Nanda Costa e Lan Lanh correm em praia do Rio de Janeiro com as filhas

Recentemente, Nanda Costa e Lan Lanh foram fotografadas curtindo um dia na praia no Rio de Janeiro, ao lado das filhas, Kim e Tiê, enquanto faziam uma caminhada em família.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!