Nanda Costa flagra cena encantadora de Lan Lanh com as filhas, Kim e Tiê

A atriz Nanda Costa publicou fotos de um passeio em família e derreteu o coração dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 13/06/2022, às 14h24

Na manhã desta segunda-feira, 13, Nanda Costa (35) atualizou as suas redes sociais com um registro encantador da esposa, Lan Lanh (54), com as filhas, Kim e Tiê.

Durante um passeio pela cidade, a atriz flagrou um momento da amada em frente a uma floricultura e se derreteu.

Na imagem, a musicista cheirando um girassol enquanto carrega o carrinho das herdeiras.

"Meu broto. Ontem, hoje e todo dia. É o fruto", escreveu a artista na legenda da publicação.

Os admiradores da família se derreteram com a fofura do trio. "Lindas demais", "Essas gatas são lindas!", "Parabéns pela lindezas...", "Fofura em dose tripla", declararam.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE NANDA COSTA