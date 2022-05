Nanda Costa surge com as gêmeas em momento de 'maternidade real'

Nanda Costa aparece jogada na cama com as filhas gêmeas e brinca: 'Só queria mais cinco minutinhos'

CARAS Digital Publicado em 26/05/2022, às 11h56

A atriz Nanda Costa mostrou um momento de 'gente como a gente' ao aparecer com as filhas gêmeas, Kim e Tiê, na cama logo cedo. Ela contou que foi acordada com as meninas ao seu redor e brincou sobre o cansaço de uma noite mal dormida.

“Só queria mais cinco minutinhos... Com quanto tempo seus bebês te deixaram dormir uma noite inteira?”, questionou na legenda.

Nos comentários, a jornalista Renata Ceribelli respondeu a pergunta da atriz. “Que amor... Dá uma saudade dos meus gêmeos nessa fase... Curta muito, Nanda e Lanlan... Mas confesso que dormir uma noite inteira, sem interrupções, só lá pelos 3, 3 anos. Mesmo assim tenho saudades deles na minha cama”, escreveu.

Nanda Costa se declara para a esposa

Há poucos dias, a musicista Lan Lanh completou mais um ano de vida e Nanda Costa mostrou fotos das duas juntas em um post especial de aniversário.

"Meu amor, esse ano não vai rolar textão por que quero aproveitar o pouco tempo que temos juntas, enquanto as pequenas dormem. Minha admiração e amor por você aumentam a cada troca de fralda. Sorte na vida é ter uma mãe como você. E sorte a minha ser mãe contigo. Obrigada por topar essa aventura intensa e selvagem ao meu lado. Amo nossa família mais que tudo. Feliz seu dia, my Love", disse ela.

Ao ver a homenagem, Lan Lanh escreveu nos comentários: "Love, love love te amo muitoooooo, sempre sua, estamos juntas, Nós 4!".