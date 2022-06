Mãe de gêmeas, Nanda Costa surge ao lado de Lan Lanh no 'Altas Horas' e brinca: ''Curtindo Vale Night'

Atriz Nanda Costa e a esposa, Lan Lanh, participam de gravação do 'Altas Horas' e mostram cliques nos bastidores do programa

A atriz Nanda Costa (35) e a esposa, a percussionista Lan Lanh (54), participaram das gravações para o programa Altas Horas!

Nesta quarta-feira, 08, a artista compartilhou uma série de registros dos bastidores. Nas imagens, Nanda aparece toda produzida com look vermelho. Já Lan Lanh, optou por visual todo preto.

No Instagram, as mamães das pequenas Kim e Tiê, de 7 meses, posaram ao lado dos convidados da atração da TV Globo no próximo sábado, 11, o casal Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros, o cantor Léo Santana, Lore Improta, Paula Amorim, Breno Simões e Duda Beat.

Na legenda, Nanda brincou sobre a saída de casa ser a primeira balada do casal e aproveitou para agradecer pelo convite ao apresentador Serginho Groisman (71).

"Quem vê cara não vê corre. Arrasta aí pra ver mamãe e mãinha curtindo um vale Night sobre amor e parceria com essa galera massa! Obrigada @serginhogroisman por nos proporcionar nossa primeira balada", escreveu Nanda na legenda da publicação.

Nanda Costa explode o fofurômetro com registro das filhas

Recentemente, Nanda Costa deixou os fãs babando ao postar vídeo das herdeiras, Kim e Tiê. As pequenas apareceram deitadas uma em cima da outra em momento fofo, trocando carinhos."Quem guenta", se derreteu a atriz.

Confira as fotos de Nanda Costa nos bastidores do 'Altas Horas':