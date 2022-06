Nanda Costa explode o fofurômetro ao postar vídeo fofo das filhas: "Muito amor"

A atriz Nanda Costa compartilhou um vídeo fofo das filhas gêmeas, Kim e Tiê

Nanda Costa (35) explodiu o fofurômetro ao compartilhar um vídeo fofo das filhas gêmeas.

Na publicação feita nesta sexta-feira, 3, Kim e Tiê (7 meses) aparecem deitadas uma em cima da outra, enquanto 'fazem carinho'.

Após registrar o momento encantador das herdeiras, a atriz se derreteu: "Quem guenta", escreveu a atriz na legenda do post.

Nos comentários, os fãs elogiaram a fofura das gêmeas: "Que coisa mais linda!!", disse uma seguidora. "Muito amor", comentou outra. "Elas são lindas demais", falou uma fã. "Querendo matar os outros do coração, uma hora dessa Nanda Costa", brincou a atriz Thalita Carauta.

Volta ao trabalho

Nanda Costa está de volta aos trabalhos e em breve estará nas telinhas! A artista anunciou o retorno aos projetos após a licença-maternidade. Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou um clique em que aparece ao lado do elenco da série Cine Holliúdy, da TV Globo. "Que alegria poder retornar, sobre tudo com essa trupe divina e maravilhosa! Obrigada por me receberem com tanto amor e carinho. Valeu Deus", escreveu a famosa.

Confira: