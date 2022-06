Sophia Abrahão compartilha cliques nos bastidores do 'Altas Horas'

Atriz Sophia Abrahão compartilhou clique ao lado dos convidados do programa 'Altas Horas'

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 09h31

Na última terça-feira, 7, a atriz Sophia Abrahão (31) usou as redes sociais para compartilhar um clique nos bastidores do Altas Horas.

Para a ocasião especial, Sophia surgiu com um look azul, um conjunto em alfaiataria belíssimo, com uma meia arrastão.

A atriz está entre os convidados do programa que vai ser exibido no próximo sábado, 11, ao lado do amado, Sérgio Malheiros, o cantor Léo Santana, Lore Improta, Paula Amorim, Breno Simões, Lan Lahn,Nanda Costa e Duda Beat.

E o time de peso que está reunido no programa especial de dia dos namorados posaram juntos em clique especial nas redes sociais.

Sophia Abrahão usou seu perfil no Instagram para compartilhar os cliques ao lado dos convidados e escreveu: "Para o #AltasHoras que vai ao ar no próximo sábado. Foi uma delícia passar essa tarde com tanta gente incrível! Sérginho, muito obrigada pelo convite mais uma vez. é sempre maravilhoso participar. E vocês, ansiosos?".

