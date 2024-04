Nada de rosa! Fernanda Paes Leme mostra quarto da filha: 'Personalidade'

Pinturas, berço adaptável e mais! Fernanda Paes Leme mostra a decoração do quartinho de sua primeira filha; famosa apostou em cores fora do padrão

A apresentadora Fernanda Paes Leme finalmente abriu as portas do quartinho de sua primeira filha com Victor Sampaio. Após fazer suspense, nesta terça-feira, 23, a famosa revelou como é a decoração do cantinho de Pilar na casa deles.

Saindo do padrão rosa para as meninas, a atriz surpreendeu ao apostar em tons de verde, laranja e amarelo, que contrastaram e deram um toque único ao ambiente. Muito aconchegante, o local teve suas paredes e teto pintados com desenhos.

Os móveis escolhidos pela mamãe de primeira viagem foram em branco e madeira mais clara. O berço de Pilar ainda é adptável. Fernanda Paes Leme então deu mais detalhes sobre o projeto que foi feito especialmente para sua herdeira.

"Agora siiiiim, pode entrar e conhecer o quartinho da Pilar! As pinturas deram um toque único, cheio de personalidade e beleza, emoldurando todo o ambiente. Amei tanto, tanto… Sério, olha esse berço, que vai se adaptando ao tamanho do bebê, a poltrona que vocês tanto ficaram curiosos pra saber qual foi a escolhida, a mesinha e o mobile são reproduções... Fofurice extrema", falou ela.

Ainda nesta terça-feira, 23, Fernanda Paes Leme contou em sua rede social que resolveu restringir as visitas em sua casa. Nos stories do Instagram, ela agradeceu o carinho dos amigos, mas afirmou que não ‘está dando conta’ de responder todo mundo, pois está focada na pequena: “Esse negócio de neném é uma onda… Não consigo e não quero acompanhar tudo para poder viver profundamente isso aqui, principalmente no começo”, iniciou.

Fernanda Paes Leme deixa a maternidade com a filha:

Vale lembrar que Fernanda Paes Leme saiu da maternidade com a filha recém-nascida, Pilar, nos braços, na manhã do último domingo, 21. Ela foi fotografada ao lado do noivo, Victor Sampaio, na porta da maternidade em São Paulo enquanto levava a herdeira para casa. A família escolheu um look vermelho de tricô para a pequena Pilar; veja os cliques.