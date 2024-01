Na reta final da gravidez, Mirella Santos se despede do barrigão

Mirella Santos, das Gêmeas Lacração, realizou a 'despedida do bucho' ao lado das amigas em celebração a reta final da gravidez

A influenciadora Mirella Santos, das Gêmeas Lacração, está chegando na reta final da gravidez e decidiu fazer uma despedida do barrigão ao lado de amigos e família. Através das suas redes sociais, ela compartilhou diversos registros dos dois dias de celebração em Recife, no Pernambuco, onde reside atualmente.

Para a festa, realizada em um resort, Mirella escolheu as cores rosa e azul como identidade visual. Nas imagens publicadas, é possível observar todos os convidados usando os mesmos looks de moda praia, além de uma saída de praia nos mesmos tons.

No primeiro dia da 'despedida do bucho', como ela mesma nomeou o evento, a amiga de MC Loma participou de um chá de bebê, onde precisava adivinhar quais objetos a bebê tinha ganhado. Com quase 18 milhões de seguidores, Mirella Santos deixou a festa entre os assuntos mais comentados na web.

Nesta quarta-feira, 31, a mamãe de primeira viagem revelou aos fãs que ela e seus convidados elegeram looks azuis para finalizar a despedida do barrigão. Em um dos registros compartilhados, Mirella Santos posou ao lado da irmã gêmea, Mariely Santos, e da amiga a cantora MC Loma. As três ficaram conhecidas após o hit 'Envolvimento', sucesso no carnaval de 2018.

Mirella está à espera de Luna, sua primeira filha com o surfista Gabriel Farias. O casal anunciou a gravidez em julho do ano passado. Algum tempo depois, os dois realizaram um chá revelação e descobriram que seriam pais de uma menina. Vale lembrar que, apesar de estar na reta final da gestação, a famosa não contou ainda quando a bebê deve nascer.

Virginia impressiona ao mostrar semelhança com a filha

A influenciadora Virginia Fonsecaencantou os seguidores ao compartilhar um registro fofíssimo ao lado da filha mais velha, Maria Alice, de dois anos, na última terça-feira, 29. O que chamou mais atenção dos fãs foi a semelhança entre as duas, que posaram coladinhas para as fotos.

Na legenda da publicação, a esposa de Zé Felipe também destacou o quanto a pequena se parece com ela. "Minha primogênita que é a cópia da mamãe. Amo você e esse seu sorriso mais lindo", se derreteu a famosa, que está grávida do terceiro filho do casal.

Nos comentários, diversos internautas se surpreenderam ao perceber o quanto a pequena cresceu e a grande semelhança entre mãe e filha. "Agora deu pra ver que é sua cópia mesmo", observou uma seguidora. "Virginia, como se sente sabendo que pariu sua cópia?", brincou outra. "Meu Deus, mini Virgininha todinha", se encantou o influenciador Lucas Guedez, amigo pessoal da loira.