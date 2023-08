Mirella Santos e Gabriel Farias descobrem sexo do primeiro bebê; saiba qual será o nome

Com chá revelação luxuoso, Mirella Santos e Gabriel Farias descobriram se serão pais de um menino ou de uma menina

Nesta quarta-feira, 23, Mirella Santos e Gabriel Farias descobriram o sexo do primeiro bebê que estão esperando. A influenciadora digital, que ficou conhecida por se apresentar ao lado da irmã gêmea Mariely e da cantora MC Loma, realizou um chá revelação e dividiu o momento da descoberta em uma live no Instagram.

Antes de descobrir se será mãe de um menino ou uma menina, a influencer mostrou um pouco da decoração luxuosa do evento, que contou com muitos balões rosa, azul e branco, e ursos de pelúcia. Além disso, Mirella também filmou a mesa com os doces e o bolo com a frase: "baby M.G", iniciais do nome dos papais.

Decoração do chá revelação - Reprodução/Instagram

Chá revelação de Mirella Santos - Reprodução/Instagram

Na live, que contou com mais de 1 milhão de fãs acompanhando, Mirella e Gabriel participaram de algumas brincadeiras, e depois uma amiga do casal começou a cantar uma música. No final da letra, ela revelou que os dois serão pais de uma menina e o nome da bebê será Luna.

Mirella contou que estava grávida em julho. Na ocasião, ela compartilhou algumas fotos em que aparece exibindo a barriguinha ao lado do marido, e contou que estava à espera do primeiro bebê. "Nosso sonho se realizou. Muito feliz", escreveu a pernambucana, que conta com mais de 15,5 milhões de seguidores e que faz sucesso mostrando seu dia a dia sem filtro.

Mirella e Gabriel descobrem sexo do primeiro filho - Reprodução/Instagram

Mirella e Gabriel descobrem sexo do primeiro filho - Reprodução/Instagram

