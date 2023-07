Mirella Santos, das Gêmeas Lacração, anuncia gestação: "Nosso sonho se realizou"

Nas redes sociais, Mirella Santos contou aos seguidores que está à espera do primeiro filho com Gabriel Farias

MirellaSantos, da Gêmeas Lacração, usou as redes sociais na noite desta sexta-feira, 14, para dividir uma bela notícias com seus seguidores. A influenciadora digital, que se apresentava com a irmã, Mariely, ao lado de MC Loma, revelou que está grávida.

Em seu perfil oficial no Instagram, que conta com mais de 15,5 milhões de seguidores, ela compartilhou algumas fotos em que aparece exibindo a barriguinha de grávida e contou que está à espera do primeiro filho com o marido, Gabriel Farias.

Na legenda da publicação, a mais nova mamãe comemorou a notícia. "Nosso sonho se realizou. Muito feliz", escreveu a pernambucana, que faz sucesso na web mostrando seu dia a dia sem filtro.

Os famosos e os fãs de Mirella deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Parabéns, que Deus abençoe sempre", disse o cantor Wesley Safadão. "Parabéns, meu amor!", escreveu Karoline Lima. "Um sonho realizado, até que enfim. Titia não ver a hora de te conhecer meu amor", celebrou MC Loma, mãe de Melanie. "Que coisa linda, meu Deus. Parabéns", comentou uma fã.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mirella Santos (@eumirellasantos)

Jeniffer Nascimento anuncia primeira gravidez

Mais cedo, a atriz e cantora Jeniffer Nascimento pegou os seguidores de surpresa em suas redes sociais ao anunciar uma novidade: ela está à espera de seu primeiro filho. A gestação é fruto do relacionamento com o ator Jean Amorim, com quem a artista trocou alianças em 2019.

Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou um vídeo em que aparece em meio a uma paisagem paradisíaca mostrando o barrigão de gravidez em pleno crescimento com um biquíni e uma saída de praia branca.

"Felizes e surpresos com tudo que está acontecendo! Corações acelerados, barriga crescendo… Um turbilhão de emoções dentro de nós. A sensação mais incrível do mundo surgiu. Não estamos mais sós! De dois corações transbordando amor nascerá mais um coração dentro de nós", eles escreveram.