MC Mirella faz contagem regressiva para o nascimento de filha, Serena

Na noite da véspera de Natal, domingo, 24, Mirella contou que saiu o seu tampão mucoso, uma “rolha” que fecha o colo do útero

MC Mirella está contando os segundos para o nascimento de Serena. A influenciadora digital e cantora compartilhou um vídeo em suas redes, nesta segunda-feira, 25, dançando, com um cronômetro de contagem regressiva para o nascimento de sua primeira filha, fruto de sua relação com Dynho Alves.

A funkeira, que está na reta final da gravidez, contou que às 19h15 da véspera de Natal, dia 24, saiu o seu tampão mucoso, uma “rolha” que fecha o colo do útero: “Acabou de sair o tampão. Agora o bicho vai pegar”, disse ela, mostrando um líquido que saiu de si no tapete do banheiro. “Não é possível que essa menina vá querer nascer no Natal!”, continuou ela, filmando o bebê se mexendo muito na sua barriga.

Depois ela tranquilizou os fãs, que estão tão empolgados quanto a futura mamãe: “Ainda pode demorar um tempinho para ela nascer. Ainda não estou com dor de contração. Sumi um pouquinho porque estava resolvendo tudo para a ceia do Natal. Quando fui tomar banho para começar a me arrumar, aconteceu isso. Vou ver se me arrumo aqui para ficar pronta para o Natal”.

No começo desta semana, a ex-fazendeira usou as redes sociais para contar aos seguidores os novos perrengues dos dias finais de sua primeira gravidez e falou sobre a possibilidade de induzir o parto: Como vocês sabem, se a Sereninha não vir logo, terei que fazer uma indução ou uma cesárea daqui a uns dias e é isso”, confessou a funkeira.

“Tô achando que ela já quer vir para o mundo causando. No meio da ceia de natal essa bolsa estoura”, brincou a cantora. De acordo com Mirella, essas são as últimas esperanças dela para que não haja a indução. “Tenho quatro dias. É isso!”, cronometrou ela.

MC Mirella passa perrengue ao tirar leite pela primeira vez

MC Mirella passou pela experiência de tirar o leite materno pela primeira vez nesta terça-feira, 19. A ex-Fazenda compartilhou o momento com seus seguidores nas redes sociais e falou sobre a dificuldade que sentiu na hora do teste.

Com a ajuda de uma bomba, a mamãe da Serena, que nascerá nos próximos dias, matou a sua curiosidade sobre como acontece o processo. No entanto, Mirella sentiu muita dor ao bombear o leite de seu peito.