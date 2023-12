MC Mirella passa perrengue em gravidez e fala em sobre induzir parto

MC Mirella já está nos últimos dias de sua primeira gestação, segundo ela Serena tem até o dia 25 de dezembro para nascer

Nesta quinta-feira, 21, a cantora MC Mirella usou as redes sociais para contar aos seguidores os novos perrengues dos dias finais de sua primeira gravidez. De acordo com a artista, a pequena Serena ainda não deu sinais de que está planejando nascer tão cedo.

Ela contou que, se a bebê não vier ao mundo dentro de quatro dias, ela precisará induzir o parto para que nenhuma das duas corra risco de vida. “Mais um dia grávida”, a artista escreveu no story do Instagram. “Serena, meu anjo, ordem de despejo para você eu já fiz. Vamos estar saindo! Alguém avisa?”, brincou a morena enquanto acariciava o barrigão de 9 meses de gestação.

Em seguida, MC Mirella começou a contar alguns perrengues que está passando agora nesta reta final. “Gente, eu acordei às 6 da manhã, juro para vocês, passando mal”, explicou a cantora. De acordo com a jovem, ela acordou com azia.

No story seguinte, Mc Mirella revelou um plano B para caso a pequena Serena não nasça logo. “Como vocês sabem, se a Sereninha não vir logo, terei que fazer uma indução ou uma cesárea daqui a uns dias e é isso”, confessou a funkeira. “Tô achando que ela já quer vir para o mundo causando. No meio da ceia de natal essa bolsa estoura”, brincou a cantora. De acordo com Mirella, essas são as últimas esperanças dela para que não haja a indução. “Tenho quatro dias. É isso!”, cronometrou ela.

MC Mirella passa perrengue ao tirar leite pela primeira vez

MC Mirella passou pela experiência de tirar o leite materno pela primeira vez nesta terça-feira, 19. A ex-Fazenda compartilhou o momento com seus seguidores nas redes sociais e falou sobre a dificuldade que sentiu na hora do teste.

Com a ajuda de uma bomba, a mamãe da Serena, que nascerá nos próximos dias, matou a sua curiosidade sobre como acontece o processo. No entanto, Mirella sentiu muita dor ao bombear o leite de seu peito.

Aos gritos, a namorada de Dynho Alves contou um pouco da sua experiência nos stories de seu perfil oficial do Instagram. "Menina, isso dói, bicha. Querida, tô ferrada. Ui, ui, ui. Tô lascada. Me lasquei, amigos e amigas, me ferrei. Que aí meu peito, ai, ai, ai. Não quero dar peito", brincou a artista, que logo caiu na risada.