MC Mirella passa perrengue ao tirar leite pela primeira vez: "Tô ferrada"

Nos últimos dias de sua gestação, MC Mirella testa tirar o leite materno pela primeira vez e passa perrengue com a experiência

Na reta final de sua gravidez, a cantora MC Mirella passou pela experiência de tirar o leite materno pela primeira vez nesta terça-feira, 19. A ex-Fazenda compartilhou o momento com seus seguidores nas redes sociais e falou sobre a dificuldade que sentiu na hora do teste.

Com a ajuda de uma bomba, a mamãe da Serena, que nascerá nos próximos dias, matou a sua curiosidade sobre como acontece o processo. No entanto, Mirella sentiu muita dor ao bombear o leite de seu peito.

Aos gritos, a namorada de Dynho Alves contou um pouco da sua experiência nos stories de seu perfil oficial do Instagram. "Menina, isso dói, bicha. Querida, tô ferrada. Ui, ui, ui. Tô lascada. Me lasquei, amigos e amigas, me ferrei. Que aí meu peito, ai, ai, ai. Não quero dar peito", brincou a artista, que logo caiu na risada.

No vídeo, ela ainda comentou que sua mãe não aprovou o teste. "Minha mãe comeu meu rabo aqui falando que não pode fazer isso antes da menina nascer. Fiquei curiosa para ver como era, me perdoem", escreveu Mirella.

Confira:

Foto: Reprodução / Instagram

Grávida, MC Mirella se choca com o barrigão explodindo

Mais cedo nesta terça-feira, 19, MC Mirella contou que está a cada dia mais impressionada com o tamanho de seu barrigão. Prestes a dar à luz para sua filha, Serena, fruto de seu relacionamento com o dançarino Dynho Alves, a ex-Fazenda mostrou o resultado do crescimento na reta final da gestação.

Através do stories de seu perfil oficial no Instagram, Mirella apareceu sentada na cama exibindo seu barrigão em um ângulo diferente, mostrando o tamanho de frente: “Meu Deus eu estou passando muito mal”, ela desabafou sobre as dores da gestação.

O papai babão também apareceu impressionado com o crescimento da pequena no barrigão em um vídeo: “Gente, olha só o tamanho dessa barriga. Parece que ela tá em pé aqui ou deitada, sei lá. Olha isso”, Dynho ficou chocado ao exibir a barriga de Mirella, que desabafou novamente: “Tá doendo, mas agora ela se ajeitou”, disse a cantora.