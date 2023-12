Grávida, MC Mirella se choca com o barrigão explodindo: ‘Nasce logo’

Não para de crescer! MC Mirella se espanta e desabafa sobre o tamanho do barrigão na reta final da gestação da primeira filha, Serena

A cantora MC Mirella está prestes a vivenciar seu primeiro encontro com sua filha, Serena. Mas enquanto a pequena não chega ao mundo, a ex-participante de ‘A Fazenda’ fica cada dia mais impressionada com o tamanho do barrigão! Nesta terça-feira, 19, a funkeira usou as redes sociais para exibir o crescimento na reta final da gestação.

Através do stories de seu perfil oficial no Instagram, Mirella apareceu sentada na cama exibindo seu barrigão em um ângulo diferente, mostrando o tamanho de frente: “Meu Deus eu estou passando muito mal”, ela desabafou sobre as dores da gestação, que é fruto de seu relacionamento com o dançarino e influenciador digital Dynho Alves.

O papai babão também apareceu impressionado com o crescimento da pequena no barrigão em um vídeo: “Gente, olha só o tamanho dessa barriga. Parece que ela tá em pé aqui ou deitada, sei lá. Olha isso”, Dynho ficou chocado ao exibir a barriga de Mirella, que desabafou novamente: “Tá doendo, mas agora ela se ajeitou”, disse a cantora.

MC Mirella se espanta com o tamanho do barrigão de grávida - Reprodução/Instagram

Mais tarde, Mirella apareceu sentada em seu quarto completamente chocada com o tamanho da barriga mais uma vez: “Socorro, olha o tamanho disso. Está parecendo uma bola”, disse ela, que pediu apoio e orações de seus seguidores para que sua filha possa nascer em breve: “Campanha de oração para Serena nascer logo”, ela legendou a publicação.

MC Mirella se espanta com o tamanho do barrigão de grávida - Reprodução/Instagram

A previsão é que a bebê chegue ao mundo nos próximos dez dias. Em suas redes sociais, a mamãe ansiosa fez até uma contagem regressiva para o nascimento de sua primeira filha: "Pra quem não gostava de mim, se preparem, porque vem aí uma mini Mirellinha. Tem noção, princesa? Vem aí minha mini versão”, ela celebrou sua herdeira.

Vale mencionar que MC Mirella e Dynho Alves anunciaram a gestação assim que receberam o resultado 'positivo' no teste em maio deste ano, apenas um mês após reatarem o relacionamento. No final do ano passado, a cantora decidiu colocar um ponto final em seu casamento em meio à participação polêmica do dançarino no reality show da Record, 'A Fazenda'.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mirella (@xbadmix)

MC Mirella relembra trajetória de sua primeira gestação:

Em uma publicação feita em seu perfil oficial do Instagram, MC Mirella avisou que faltam apenas 10 dias para o nascimento da bebê. No vídeo, ela mostrou diversos momentos de sua gestação, incluindo alguns de seus ultrassons, ensaios fotográficos com Dynho, além de outros momentos em que ela se divertiu com seu barrigão.

Nos comentários da publicação, os seguidores fizeram suas apostas para a data da chegada da menina e celebraram a união entre a funkeira e o dançarino; confira o vídeo que conta a trajetória da gestação de MC Mirella.