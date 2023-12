Grávida, MC Mirella inicia contagem regressiva para conhecer a filha

Grávida de sua primeira filha com Dynho Alves, MC Mirella inicia a contagem regressiva para conhecer a pequena Serena, que nascerá nos próximos dias

Na reta final de sua primeira gravidez, a cantora MC Mirella iniciou a contagem regressiva para conhecer sua filha, Serena, fruto de seu relacionamento com o dançarino Dynho Alves. Através de suas redes sociais, a ex-Fazenda 12 celebrou os últimos dias de sua gestação.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a nova mamãe do pedaço contou que a data limite do nascimento da bebê é para daqui a 15 dias. Com um barrigão enorme, Mirella apareceu super animada com a novidade e transbordou energia para seus fãs.

"Pra quem não gostava de mim, se preparem, porque vem aí uma mini Mirellinha. Tem noção, princesa? Vem aí minha mini versão, atualizada e moderna. Vem aí Mirellinha 2.0", disse a famosa, com um sorrisão no rosto.

Mais cedo, ela chegou a também compartilhar algumas mensagens que recebeu de seus fãs, que também estão ansiosos para conhecer Serena. "Você está maravilhosa e radiante", "Curta esse momento, é único. Não se preocupe com o seu corpo, logo voltará ao normal", disseram eles, logo após a artista expressar que estava preocupada com seu ganho de peso na gravidez.

Foto: Reprodução / Instagram

Na reta final da gravidez, MC Mirella demonstra preocupação

No último dia 10, a cantora MC Mirella confessou que estava preocupada com um exame que precisará realizar nesta reta final da gravidez. Em stories publicados em seu Instagram, a artista revelou que será submetida ao chamado 'teste do cotonete'.

"Hoje já faltam menos de dia 20 dias oficiais pra Serena nascer obrigatoriamente. Se ela vier porque quer, vai ter que vir [através] de cesárea. Eu vou ter que fazer aquele bendito exame do cotonete. Vão ter que enfiar um cotonete no meu ra** e outro...", brincou.

"Não sei nem onde vou enfiar minha cara. Fico imaginando depois a enfermeira falando: 'Nossa, sabe em quem eu enfiei o cotonete? Na MC Mirella'", disse gargalhando. "A gente nunca tá preparado pra mostrar essas partes assim nossas pra outra pessoas além de quem já está acostumado a ver, né? Uma pessoa nova, do nada vê isso. Que situação, sou uma pessoa tímida", confessou ela.