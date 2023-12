Na reta final da gravidez, MC Mirella demonstra preocupação

MC Mirella espera primeira filha com Dynho Alves, que deve nascer nas próximas semanas; a funkeira está preocupada com um exame que vai realizar

Na reta final de sua gravidez MC Mirella demonstrou estar preocupada com um exame que precisará realizar. Em Stories publicados neste domingo, 10, a cantora revelou que será submetida ao chamado 'teste do cotonete'.

"Hoje já faltam menos de dia 20 dias oficiais pra Serena nascer obrigatoriamente. Se ela vier porque quer, vai ter que vir [através] de cesárea. Eu vou ter que fazer aquele bendito exame do cotonete. Vão ter que enfiar um cotonete no meu ra** e outro...", brincou.

"Não sei nem onde vou enfiar minha cara. Fico imaginando depois a enfermeira falando: 'Nossa, sabe em quem eu enfiei o cotonete? Na MC Mirella'", disse gargalhando. "A gente nunca tá preparado pra mostrar essas partes assim nossas pra outra pessoas além de quem já está acostumado a ver, né? Uma pessoa nova, do nada vê isso. Que situação, sou uma pessoa tímida", confessou ela.

Teste do cotonete é o nome popular atribuído ao exame do estreptococo, que consiste na introdução de uma haste flexível no reto e outra na vagina da mulher grávida, a fim de identificar a presença da bactéria Streptococcus B.

Por fazer parte da flora intestinal, pode ser assintomática. Mas apesar de ser inofensiva para os adultos, pode causar graves problemas a bebês recém-nascidos, que todavia não estão com seu sistema imunológico formado.

O exame normalmente é realizado entre 35ª e a 37ª semanas de gestação, e em caso de resultados positivos, é possível que o tratamento seja concluído antes do parto para evitar a contaminação da criança.

MC Mirella conta sua história com o pai de sua filha, Dynho

MC Mirella contou um pouco sobre a sua história de amor com o dançarino, Dynho Alves. Em conversa com seus seguidores nas redes sociais, a ex-A Fazenda 12 deu detalhes sobre a trajetória de seu relacionamento e ainda falou sobre a sua gravidez.

