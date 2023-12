Na reta final, MC Mirella relembra trajetória de sua primeira gestação

Prestes a dar à luz para Serena, sua primeira filha, MC Mirella relembra trajetória de sua gestação em sua reta final; confira!

Com contagem regressiva iniciada para conhecer sua filha, a cantora MC Mirella decidiu relembrar os melhores momentos de sua gravidez neste sábado, 16. Grávida de Serena, fruto de seu relacionamento com o dançarino Dynho Alves, a ex-Fazenda fez um vídeo encantador para celebrar essa reta final.

Em uma publicação feita em seu perfil oficial do Instagram, a funkeira avisou que falta apenas 10 dias para o nascimento da bebê. No vídeo, ela mostrou diversos momentos de sua gestação, incluindo alguns de seus ultrassons, ensaios fotográficos com Dynho, além de outros momentos em que ela se divertiu com seu barrigão.

"Só mais 10 dias… (ou menos)", escreveu Mirella na legenda da publicação. Ansiosos, seus seguidores se derreteram pelo vídeo. "A melhor coisa é ter uma pessoa dando apoio, o parceiro tanto do lado faz muito bem", disse um fã, citando a presença do pai da criança. "Sereninha chegando no dia 27/12 ", escreveu outro, dando sua aposta sobre o dia do nascimento. "Mi você ficou muito linda gravidinha", elogiou mais um.

Grávida, MC Mirella inicia contagem regressiva para conhecer a filha

Recentemente, MC Mirella iniciou uma contagem regressiva com seus seguidores, deixando todos ansiosos para o nascimento de Serena, sua primeira filha com o dançarino Dynho Alves.Em suas redes sociais, a cantora celebrou os últimos dias de sua gestação.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a ex-Fazenda surgiu com um barrigão enorme e apareceu super animada com a novidade, transbordando energia para seus fãs. "Pra quem não gostava de mim, se preparem, porque vem aí uma mini Mirellinha. Tem noção, princesa? Vem aí minha mini versão, atualizada e moderna. Vem aí Mirellinha 2.0", disse a famosa, com um sorrisão no rosto.

Mais cedo, ela chegou a também compartilhar algumas mensagens que recebeu de seus fãs, que também estão ansiosos para conhecer Serena. "Você está maravilhosa e radiante", "Curta esse momento, é único. Não se preocupe com o seu corpo, logo voltará ao normal", disseram eles, logo após a artista expressar que estava preocupada com seu ganho de peso na gravidez.