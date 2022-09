MC Loma desabafa sobre amamentação da filha recém-nascida: "Ela não está pegando"

Nas redes sociais, MC Loma fez um desabafo sobre a dificuldade de amamentar a filha, Melanie, que nasceu na última sexta-feira, 9

CARAS Digital Publicado em 13/09/2022, às 16h36

MC Loma (19) já está em casa após o nascimento de sua primeira filha, Melanie, que veio ao mundo na última sexta-feira, 9, e usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre a recém-nascida.

Nos Stories do Instagram, a cantora revelou que não está conseguindo amamentar a menina porque está com pouco leite, e como a bebê tem preguiça, precisa ficar colocando ela no peito para ajudar a estimular.

"Já dei a formulazinha de Melanie porque meu peito ainda não tem leite... Ela é preguiçosa.. Ela sabe mamar, fazer sucção, mas fica com preguiça. Estou por aqui nessa história de colocar pra mamar. Tenho que ficar colocando ela no meu peito pra estimular", explicou ela.

Em seguida, Loma abriu uma caixa de perguntas e respondeu algumas perguntas dos fãs. Uma internauta quis saber se Melanie era parecida com ela. "A única coisa que achei parecida foi a boca e uma foto quando era criança... mas de resto, nada parecido comigo", respondeu, bastante sincera.

Ela também falou sobre o parto da filha. "Foi bem tranquilo, achei que iria ser pior. Minha médica ficou com medo porque Melanie é uma bebê grandona, tem 48 cm e com 3,650 kg", contou.

Já na manhã desta terça-feira, 13, MC Loma contou aos fãs que estava tentando amamentar a bebê. "Estou aqui com meu pacotinho, dormindo no sofá porque minha cama é um pouco alta e não tenho tanto apoio. Ela já tomou o leitinho dela, tentei colocar no peito, pegou bem pouquinho.. Mas hoje um pessoal vai vir aqui pra me ajudar a tentar", disse ela.

A cantora, então, falou sobre não estar conseguindo amamentar. "Quem me perguntou se eu já estou com leite, está saindo um leitinho bem amarelinho, sabe? Estou usando uma concha pra formar um bico e fazendo massagem. Ela que não está pegando o bico. Hoje vai vir uma pessoa pra me ajudar. Estou fazendo massagem o tempo todo pra não empedrar."

A mamãe ainda se derreteu pela filha. "É a coisa mais linda desse mundo, fico babando nela", disse ela, sem mostrar a menina nas gravações.

