MC Loma anuncia o nascimento da primeira filha: 'Primeira coisa certa'

MC Loma emociona com desabafo ao celebrar o nascimento da filha: 'Quando escutei seu coração, eu parei...'

CARAS Digital Publicado em 09/09/2022, às 21h18

A cantora MC Loma (19) já é mamãe! Nesta sexta-feira, 9, ela anunciou que deu à luz Melanie, sua primeira filha. Cantora do hit Envolvimento, ela mostrou uma foto segurando a mão da bebê logo após o nascimento em suas redes sociais.

Na legenda, a artista emocionou os fãs com um desabafo sobre a emoção de se tornar mãe. “Você é a primeira coisa certa. De alguém que só errou, quando eu encutei seu coração, eu parei... Peço pra guardar, pra te proteger pra sempre”, disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paloma Santos 🐟 (@mclomaofficial)

MC Loma mostra o quarto da filha

Antes do nascimento da bebê, MC Loma fez um vídeo para mostrar a decoração do quarto de bebê da filha. A estrela escolheu o tema de 'chuva de amor' para o ambiente, com direito a enfeites de nuvens e em tons de rosa.

"Já é o meu cantinho favorito aqui em casa. Cheio de nuvens, corações e muito amor para receber minha princesa do jeitinho que ela merece. Estou apaixonada e duvido vocês não se encantarem também com esse quarto. É um sonho, né gente?", disse ela. Veja aqui como é o quarto da bebê.