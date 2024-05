Marido de Nadja Haddad relata emoção ao segurar filho no colo pela primeira vez

Nadja Haddad e o marido puderam segurar o filho José, que está na UTI, no colo; casal anunciou a morte de um dos gêmeos em maio

A apresentadora Nadja Haddad e o marido, Danilo Joan, usaram as redes sociais na noite de domingo, 26, para dividir uma boa notícia com os seguidores. Através do Instagram, o casal contou que, pela primeira vez, puderam segurar o filho, José, no colo.

O relato emocionante foi compartilhado em um vídeo por Danilo. "Não dá para explicar a sensação de poder pegar o José no colo. Confesso que estou em choque e pude sentir meu coração batendo fora de mim. Não é fácil viver o processo entre o luto e a esperança, mas a certeza de que Deus é bom o tempo todo e de que ele está no controle de tudo nos dá forças para seguir firmes no processo para vivermos o propósito!", escreveu ele na legenda da postagem.

"Saindo agora aqui da UTI. Com certeza hoje é o dia mais feliz da minha vida, hoje pude segurar nosso José no colo. Não tem nada mais gratificante do que poder viver esse momento", disse o marido de Nadja no registro compartilhado em seu perfil. "Ele só chorou, e o José ficou acordadão, lindo", completou a apresentadora, visivelmente emocionada.

Nadja Haddad deu à luz gêmeos prematuramente em abril deste ano. No Dia das Mães, após duas semanas internado na UTI neonatal, a famosa comunicou que Antônio não havia resistido.

Mais cedo, o casal comemorou o primeiro mês de vida do pequeno José, que segue na UTI. "José Haddad Joan completa hoje 1 mês de vida! Meu filho tão esperado… Foram 30 dias lutando, já encarando o seu primeiro desafio neste mundão. Com o apoio, claro, do nosso Antonio Haddad Joan, nosso filho anjinho, lá de cima, que com toda a sua luz e amor continua fortalecendo laços por aqui", escreveu ela.

Nadja Haddad fala do luto pela morte do filho

A apresentadora Nadja Haddad voltou às redes sociais para falar sobre a dor de perder um filho. Um dos gêmeos dela, Antônio, faleceu há poucos dias após nascer prematuro. Agora, ela e o marido, o político Danilo Joan, se dedicam aos cuidados do outro gêmeo, José, que está na UTI neonatal por causa da prematuridade.

Nos stories do Instagram, ela desabafou sobre a dor do luto, a necessidade de se apegar à fé e a esperança na recuperação do filho que continua vivo. "Agora que eu estou conseguindo sair um pouco daquela atmosfera de tanta dor. Ontem foi o primeiro dia que eu não chorei tanto, só chorei um pouco antes de dormir", iniciou. Confira o relato completo!